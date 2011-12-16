〔离岸人民币〕美元/人民币NDF下跌,受中资行大量推出美元卖盘消息刺激

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月16日电---美元/人民币无本金交割远期(NDF)各期限合约周五全线下跌,受内地中资大行大量推出美元卖盘消息刺激.
本地时间10:25,一年期NDFCNY1YNDFOR=报6.4245元,较上日尾盘下跌215个点子,盘中低见6.4215元.
"我觉得他们是想向市场传递一个强烈的信号,即人民币不会贬值."一位欧资银行高级交易员称.
他指出,过去两周在岸人民币几乎每天都在交易区间下限,市场气氛相当疲弱.
中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五早盘大涨,一度触及6.3294元的2005年汇改来新高.部分中资大型银行大量推出美元卖盘,推动人民币汇价一改近日阴霾,盘中大幅窜升.[ID:nCN1289526]
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3352元,较上一交易日的6.3421元上涨,上日中间价为半月来低点.北京时间上午10:44,人民币兑美元即期报6.3480元.
欧元兑美元周五在亚洲市场守住温和涨幅,此前结束连续三日的跌势,因西班牙公债标售需求强劲以及美国乐观的经济数据带动风险偏好回升.[ID:nCN1289052](完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。