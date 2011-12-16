〔离岸人民币〕美元/人民币NDF下跌,受中资行大量推出美元卖盘消息刺激

路透香港12月16日电---美元/人民币无本金交割远期(NDF)各期限合约周五全线下跌,受内地中资大行大量推出美元卖盘消息刺激.

本地时间10:25,一年期NDFCNY1YNDFOR=报6.4245元,较上日尾盘下跌215个点子,盘中低见6.4215元.

"我觉得他们是想向市场传递一个强烈的信号,即人民币不会贬值."一位欧资银行高级交易员称.

他指出,过去两周在岸人民币几乎每天都在交易区间下限,市场气氛相当疲弱.

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五早盘大涨,一度触及6.3294元的2005年汇改来新高.部分中资大型银行大量推出美元卖盘,推动人民币汇价一改近日阴霾,盘中大幅窜升.[ID:nCN1289526]

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3352元,较上一交易日的6.3421元上涨,上日中间价为半月来低点.北京时间上午10:44,人民币兑美元即期报6.3480元.

欧元兑美元周五在亚洲市场守住温和涨幅,此前结束连续三日的跌势,因西班牙公债标售需求强劲以及美国乐观的经济数据带动风险偏好回升.[ID:nCN1289052](完)

--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

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