〔亚洲资金流向〕环球新兴市场基金资金流出扩大至8亿美元--花旗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月16日电---投资银行花旗周五发布报告称,截至周三的一周内,环球新兴市场基金资金流出扩大至8亿美元.
报告称,在新兴市场地区,亚洲是相对赢家,资金流出量占资产管理总值0.4%;拉美为0.7%,EMEA(欧洲、中东、非洲)为0.8%.
报告并称,亚洲地区连续第五周录得资金流出,但印尼和泰国基金为上周仅有的录得资金流入的,分别为1,300万美元和800万美元.亚洲地区基金资金流出量为3.5亿美元.
此外,今年到目前为止,周期性市场一直是外资净卖出最严重的区域.台湾和韩国的卖出量分别为65亿美元和99亿美元.(完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。