〔亚洲资金流向〕环球新兴市场基金资金流出扩大至8亿美元--花旗

路透香港12月16日电---投资银行花旗周五发布报告称,截至周三的一周内,环球新兴市场基金资金流出扩大至8亿美元.

报告称,在新兴市场地区,亚洲是相对赢家,资金流出量占资产管理总值0.4%;拉美为0.7%,EMEA(欧洲、中东、非洲)为0.8%.

报告并称,亚洲地区连续第五周录得资金流出,但印尼和泰国基金为上周仅有的录得资金流入的,分别为1,300万美元和800万美元.亚洲地区基金资金流出量为3.5亿美元.

此外,今年到目前为止,周期性市场一直是外资净卖出最严重的区域.台湾和韩国的卖出量分别为65亿美元和99亿美元.(完)