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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 15:51 BJT

〔香港经济〕11月提交破产呈请书数目按月增加14.6%

路透香港12月16日电---香港破产管理署周五公布数据指出,11月份提交破产呈请书的数目为714宗,按月上升14.6%,按年则增加4.8%.

根据该署刊载於网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,今年首11个月提交破产呈请书的宗数累计为7,479宗,按年减少10.9%.

1-11月发出接管/破产令的数目为7,356宗,较去年同期下跌14%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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