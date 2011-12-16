〔香港股市〕恒生指数收涨1.4%,中止连跌六日的颓势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月16日电---香港股市周五结束连跌六日的颓市收高,今日稍早中国人民银行疑似进场干预以支撑人民币汇价,引发市场揣测北京当局可能采取行动提振市场信心,从而令盘势获得提振.
恒生指数.HSI收涨1.43%,报18,285.39点,但本周仍下跌1.62%.国企指数.HSCE收涨1.95%,报9,867.41点,但本周仍挫跌1.98%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。