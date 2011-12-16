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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 16:24 BJT

〔香港股市〕恒生指数收涨1.4%,中止连跌六日的颓势

路透香港12月16日电---香港股市周五结束连跌六日的颓市收高,今日稍早中国人民银行疑似进场干预以支撑人民币汇价,引发市场揣测北京当局可能采取行动提振市场信心,从而令盘势获得提振.

恒生指数.HSI收涨1.43%,报18,285.39点,但本周仍下跌1.62%.国企指数.HSCE收涨1.95%,报9,867.41点,但本周仍挫跌1.98%.

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