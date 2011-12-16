〔香港房地产〕楼价按周回落1.05%,创22周最大跌幅--中原地产

路透香港12月16日电---中原地产最新公布的中原城市领先指数(CCL)结束两星期反弹,按周下跌1.05%,为22周以来最大跌幅,并抵销了之前两周的升幅.

中原地产研究部联席董事黄良昇指出,最近10周CCL仅有三周上升,短期反弹後向下调整的大方向没有改变.欧债危机尚未解决,环球金融市场波动,本地经济亦受拖累,港府继续打压楼市.因此二手住宅成交量萎缩至金融海啸时的低水平,楼价反覆回落,二手楼市气氛甚淡.

周五公布的CCL报97.1点,上周为98.13点.

最新的指数是根据於12月5日至11日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有约八成的交易是在11月21日至27日签订临时买卖合约.

CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.

以下为CCL过去12周的表现:

日期 CCL指数

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12/11 97.10

12/4 98.13

11/27 97.24

11/20 97.09

11/13 97.29

11/6 96.91

10/30 97.94

10/23 98.16

10/16 98.52

10/9 99.07

10/2 99.80

9/25 99.21 (完)

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