〔香港房地产〕楼价按周回落1.05%,创22周最大跌幅--中原地产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月16日电---中原地产最新公布的中原城市领先指数(CCL)结束两星期反弹,按周下跌1.05%,为22周以来最大跌幅,并抵销了之前两周的升幅.
中原地产研究部联席董事黄良昇指出,最近10周CCL仅有三周上升,短期反弹後向下调整的大方向没有改变.欧债危机尚未解决,环球金融市场波动,本地经济亦受拖累,港府继续打压楼市.因此二手住宅成交量萎缩至金融海啸时的低水平,楼价反覆回落,二手楼市气氛甚淡.
周五公布的CCL报97.1点,上周为98.13点.
最新的指数是根据於12月5日至11日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有约八成的交易是在11月21日至27日签订临时买卖合约.
CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.
以下为CCL过去12周的表现:
日期 CCL指数
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12/11 97.10
12/4 98.13
11/27 97.24
11/20 97.09
11/13 97.29
11/6 96.91
10/30 97.94
10/23 98.16
10/16 98.52
10/9 99.07
10/2 99.80
9/25 99.21 (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。