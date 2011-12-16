〔中港个股〕建设银行称明年固定资产投资计划330亿元人民币,按年增27%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月16日电---按市值计全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周五称,董事会已批准其2012年固定资产投资计划安排330亿元人民币,比上年预算增加70亿元或26.9%.
建行的声明称,2012年固定资产投资重点支持业务转型和渠道建设,推进营销服务型网点、专营中心及电子银行交易主渠道建设,拓展自助渠;对营业网点、自助银行、网上银行、业务支持中心、科技项目和基础项目等方面进行重点持续的资源投入等.
该议案仍须提交股东大会进行审议.
建行H股收高0.93%,报5.45港元;其A股则升0.43%,报4.66元人民币.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。