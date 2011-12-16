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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 18:20 BJT

〔中港个股〕建设银行称明年固定资产投资计划330亿元人民币,按年增27%

路透香港12月16日电---按市值计全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周五称,董事会已批准其2012年固定资产投资计划安排330亿元人民币,比上年预算增加70亿元或26.9%.

建行的声明称,2012年固定资产投资重点支持业务转型和渠道建设,推进营销服务型网点、专营中心及电子银行交易主渠道建设,拓展自助渠;对营业网点、自助银行、网上银行、业务支持中心、科技项目和基础项目等方面进行重点持续的资源投入等.

该议案仍须提交股东大会进行审议.

建行H股收高0.93%,报5.45港元;其A股则升0.43%,报4.66元人民币.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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