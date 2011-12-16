〔香港社会〕港灯调整2012年电费加幅回应社会诉求,中电维持原决

路透香港12月16日电---在政府和社会的强烈诉求下,香港两家供电商之一的香港电灯周五宣布,决定调低最低用电量级别住宅客户的电费加幅,在此制度下,九成的港灯住宅客户实际净电价加幅为4.97%或以下.

至於商业客户,经优化收费架构後,七成商业客户(即每月用电1,700度或以下)在新一年的电费加幅为6.08%,较整体加幅6.3%为低.

由富商李嘉诚掌控的电能实业(0006.HK)旗下港灯周二向立法会汇报2012年电费检讨,指出监於燃料成本不断上涨,燃料价格条款收费需每度电增加0.068港元,净电价加幅为6.3%,当中近九成加幅是用於弥补持续上升的燃料开支.

至於另一家向九龙及新界用户供应的中电控股(0002.HK)则提出2012年电价加幅为9.2%.两电大幅涨价令社会哗然.

港灯今天表示,为了减低电费调整对基层市民及中小企的影响,并且鼓励节约能源,将进一步优化现行电费累进收费制度,决定调低最低用电量级别住宅客户(即每月用电在150度或以下)的电费加幅至2.64%,在此制度下,九成的港灯住宅客户(即每月用电900度或以下),实际净电价加幅为 4.97%或以下,较通胀为低.

但中电则决定维持电费加幅不变.

环境局发言人发出声明称,对港灯再一次调低大部份用户的电费水平表示欢迎,但对於中电仍然拒绝回应政府,以及行政会议、立法会和公众提出的质疑和诉求,则表示遗憾,并敦促中电降低电费的增幅. (完)