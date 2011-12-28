《香港报摘》--经济日报12月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--圣诞节前後欧美与内地股市情绪形成对比;欧洲央行提供融资安排、美国复苏势头乍现,反观中国未见再次调低存款准备金率,上海银行间同业拆息再见抽紧,连累沪深股市跌至两年半新低,令港股在2011年剩下交易日呈现拉锯.
* 其他:
--近日楼市淡静,加上连月推出的新楼盘消耗不少购买力,由信置(0083.HK)、南丰、嘉华(0173.HK)、华置(0127.HK)等开发商合作推出的新案,定价接近同区二手价格.
--因应市况喘稳,四大"百亿新股"争取农历春节後择机登场,包括徐工机械、三一重工,光大银行(601818.SS)以及海通证券(600837.SS)H股抢作龙年第一股.英国皇室御用珠宝商格拉夫珠宝(Graff Diamonds)争取明年3月底前赴港上市,传集资额约78亿港元.
--比亚迪(1211.HK)转让佛山金辉高科光电材料39.375%股权,预计可录得帐面净收益约4.3亿元人民币.交易完成後,比亚迪仍持有佛山金辉6%股权. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。