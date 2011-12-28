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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 08:07 BJT

《香港报摘》--经济日报12月28日

* 要闻版头条:

--圣诞节前後欧美与内地股市情绪形成对比;欧洲央行提供融资安排、美国复苏势头乍现,反观中国未见再次调低存款准备金率,上海银行间同业拆息再见抽紧,连累沪深股市跌至两年半新低,令港股在2011年剩下交易日呈现拉锯.

* 其他:

--近日楼市淡静,加上连月推出的新楼盘消耗不少购买力,由信置(0083.HK)、南丰、嘉华(0173.HK)、华置(0127.HK)等开发商合作推出的新案,定价接近同区二手价格.

--因应市况喘稳,四大"百亿新股"争取农历春节後择机登场,包括徐工机械、三一重工,光大银行(601818.SS)以及海通证券(600837.SS)H股抢作龙年第一股.英国皇室御用珠宝商格拉夫珠宝(Graff Diamonds)争取明年3月底前赴港上市,传集资额约78亿港元.

--比亚迪(1211.HK)转让佛山金辉高科光电材料39.375%股权,预计可录得帐面净收益约4.3亿元人民币.交易完成後,比亚迪仍持有佛山金辉6%股权. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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