《香港报摘》--信报12月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--香港正积极发展人民币离岸中心.不过,中国社科院昨天发表的"世界经济黄皮书"点出其困境,形容目前人民币贸易结算体现出明显的"跛足"特点,并警告投机性资金可能通过回流机制迂回进入内地.
* 其他:
--港交所(0388.HK)与银行达成"人证港币交易通(TSF)"兑换协议,当兑换价比离岸人民币现货价格超过300点子,银行有权暂时不兑换.港交所最快於明年1月公布有关详情.
--恒生银行(0011.HK)分行网络及抵押贷款业务主管认为,若银行存款利率居高不下,明年首季市场的按揭息率或有再上调0.25-0.5个百分点的压力,明年楼价跌幅在10%之内.
--燃气供应商华润燃气(1193.HK)称收购宁波兴光燃气49%股权,建议投资总额预期最多为40亿元人民币.获批准及确定合营条款後,宁波兴光燃气将改制为一家中外合作经营企业,由宁波城建与华燃投资各持股51%及49%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。