《香港报摘》--信报12月28日

* 头版头条:

--香港正积极发展人民币离岸中心.不过,中国社科院昨天发表的"世界经济黄皮书"点出其困境,形容目前人民币贸易结算体现出明显的"跛足"特点,并警告投机性资金可能通过回流机制迂回进入内地.

* 其他:

--港交所(0388.HK)与银行达成"人证港币交易通(TSF)"兑换协议,当兑换价比离岸人民币现货价格超过300点子,银行有权暂时不兑换.港交所最快於明年1月公布有关详情.

--恒生银行(0011.HK)分行网络及抵押贷款业务主管认为,若银行存款利率居高不下,明年首季市场的按揭息率或有再上调0.25-0.5个百分点的压力,明年楼价跌幅在10%之内.

--燃气供应商华润燃气(1193.HK)称收购宁波兴光燃气49%股权,建议投资总额预期最多为40亿元人民币.获批准及确定合营条款後,宁波兴光燃气将改制为一家中外合作经营企业,由宁波城建与华燃投资各持股51%及49%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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