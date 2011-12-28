《香港报摘》--其他报纸重要消息12月28日

* 明报

--受到假期气氛影响,圣诞连周末日4天(24至27日)长假里,十大二手屋苑仅录21宗成交,较去年只有3天假期的圣诞连周末日长假所录得77宗,大跌约七成半. (B02)

--创兴银行(1111.HK)常务董事兼副行政总裁刘惠民表示,明年主打增加非利息收入及扩大人民币业务,该行今年发行人民币存款证约5亿元人民币,未来亦会继续发行.(B05)

--银通副总经理曾宪求表示,目标两年内会有3万个本港商户提供银联拍卡支付服务,日後亦会推出优惠,吸引本港居民申请使用.(B05)

* 星岛日报

--德国轮证平台Scoach首席营运官Marco Steeg表示,Scoach不会设定投资者的最低入场门槛,是否容许普罗散户参与,要由使用Scoach平台的证券行自行决定.(B03)

--市场消息指,从事电脑零件业务的柏能集团,将在本周四(29日)公开招股,招股价每股1.6元,市盈率仅5倍,集资1至2亿港元,在本港主板挂牌.(B02)

* 苹果日报

--消息透露,汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)亚太行政总裁王冬胜早前已接受汇控行政总裁欧智华邀请延长任期,至於延期多久,则视乎双方共同意愿.故未来一段时间,王冬胜将继续掌汇丰亚太区业务. (B03)

* 东方日报

--南方航空(1055.HK)(600029.SS)旗下厦门航空拟售两架波音737-700客机予河北航空,作价4.26亿元人民币.(B05)

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)旗下永隆银行司库邝国荣表示,港人民币存款继10月录得单月跌幅後,跌势可能加剧,内地息率有望回落,企业在港发行人民币债券的诱因锐减,料明年发行量回落至800亿元人民币.(B06)

* 文汇报

--汇丰银行(中国)深圳分行行长屈家智表示,汇丰深圳分行理财和财富管理市场近来急剧扩大,其中,保障性年金是该行业务拓展的亮点,也是突破点.(B03)

--麦达斯控股(1021.HK)公布,旗下铝合金部吉林麦达斯铝业,获得三份总值1.42亿元人民币的地铁项目合同,其中两份内地地铁合同共值8,380万元人民币.(B02)

--中信银行(0998.HK)(601998.SS)变更注册资本,至467.87亿元人民币.(B02)

* 大公报

--香港船舶注册量已於今年11月15日突破6,700万总吨.新任香港海事处处长廖汉波表示,为保证本港注册船继续拥有高质素,将针对中小型船公司,於年底推出"船舶质素保证机制"指引,要求这些公司强化品质管理系统,并在一年後再审查制度的成效.(B03)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]