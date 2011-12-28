〔中港个股〕南航旗下厦门航空以4.26亿元出售两架波音飞机

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月28日电---中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)公布,其附属公司厦门航空将以4.26亿元人民币代价,出售两架波音B737-700飞机予河北航空.
公司的声明称,该两架飞机由厦航於2005年购入,从事航空客货运输.南航预计将从飞机出售录得未经审核净亏损,但不会对其财务状况造成重大影响.出售飞机的所得款项将用作一般营运资金所需.
南航持有厦航51%股权,而河北航空母公司河北航投则为厦航的主要股东,持股15%.
南航H股上周五收盘报4.03港元;A股周二收报4.66元人民币. (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。