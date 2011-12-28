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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 09:12 BJT

〔中港个股〕南航旗下厦门航空以4.26亿元出售两架波音飞机

路透香港12月28日电---中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)公布,其附属公司厦门航空将以4.26亿元人民币代价,出售两架波音B737-700飞机予河北航空.

公司的声明称,该两架飞机由厦航於2005年购入,从事航空客货运输.南航预计将从飞机出售录得未经审核净亏损,但不会对其财务状况造成重大影响.出售飞机的所得款项将用作一般营运资金所需.

南航持有厦航51%股权,而河北航空母公司河北航投则为厦航的主要股东,持股15%.

南航H股上周五收盘报4.03港元;A股周二收报4.66元人民币. (完)

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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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