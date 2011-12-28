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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 08:49 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月28日

路透香港12月28日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7.7781港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收低2.65点或0.02%,报12,291.35点,市场交投清淡,投资者在上周大涨5%後稍作喘息.

  香港股市周一及周二因圣诞长假期而休市.

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  176.300    0.03      17094            13.713      -0.05
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.050   -1.43     107595             3.438      -1.21
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   47.770   -0.02     111621            74.312       0.02
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   36.850   -0.83      62508            19.108      -0.89
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  121.430   -0.21      42287             9.445      -0.37
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  106.130   -0.62      26491             8.255      -0.66
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   38.350   -0.42     154455            59.658      -0.24
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   57.850   -0.65      15918             4.500      -0.23
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   21.250   -0.79     161251            16.528       0.05
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   21.260   -0.98      59556            16.536      -1.22
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   21.060   -1.45      34490             4.095      -1.56
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   26.010   -0.38      10208             4.046       0.40
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.940   -0.72       8246             1.395     -50.69
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.300   -3.36      24798             0.358      -4.59  (完)

  --整理 李珊珊

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