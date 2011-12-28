《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月28日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7.7781港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收低2.65点或0.02%,报12,291.35点,市场交投清淡,投资者在上周大涨5%後稍作喘息. 香港股市周一及周二因圣诞长假期而休市. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 176.300 0.03 17094 13.713 -0.05 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.050 -1.43 107595 3.438 -1.21 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.770 -0.02 111621 74.312 0.02 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.850 -0.83 62508 19.108 -0.89 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 121.430 -0.21 42287 9.445 -0.37 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 106.130 -0.62 26491 8.255 -0.66 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 38.350 -0.42 154455 59.658 -0.24 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 57.850 -0.65 15918 4.500 -0.23 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.250 -0.79 161251 16.528 0.05 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 21.260 -0.98 59556 16.536 -1.22 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 21.060 -1.45 34490 4.095 -1.56 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.010 -0.38 10208 4.046 0.40 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.940 -0.72 8246 1.395 -50.69 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.300 -3.36 24798 0.358 -4.59 (完) --整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。