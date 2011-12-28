《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月28日

路透香港12月28日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7.7781港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收低2.65点或0.02%,报12,291.35点,市场交投清淡,投资者在上周大涨5%後稍作喘息. 香港股市周一及周二因圣诞长假期而休市. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 176.300 0.03 17094 13.713 -0.05 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.050 -1.43 107595 3.438 -1.21 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 47.770 -0.02 111621 74.312 0.02 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 36.850 -0.83 62508 19.108 -0.89 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 121.430 -0.21 42287 9.445 -0.37 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 106.130 -0.62 26491 8.255 -0.66 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 38.350 -0.42 154455 59.658 -0.24 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 57.850 -0.65 15918 4.500 -0.23 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 21.250 -0.79 161251 16.528 0.05 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 21.260 -0.98 59556 16.536 -1.22 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 21.060 -1.45 34490 4.095 -1.56 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 26.010 -0.38 10208 4.046 0.40 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.940 -0.72 8246 1.395 -50.69 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.300 -3.36 24798 0.358 -4.59 (完) --整理 李珊珊