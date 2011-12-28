〔港报财经评论〕2012年政治政策市前瞻--经济日报12月28日

2012年政治政策市前瞻 /林瑞芬

展望2012年港股命运不由自身决定,关键在於政治及政策.全球主要国家明年将进行大选,在此期间政策可预见性不高.其中几大联合国常任理事国包括美国、俄罗斯、法国都将举行大选,大选结果将左右全球局势.法国选举结果,对欧债问题起一定变数,如法国新上任总统与德国总理不协调势阻解决欧债的进度.美国总统大选结果,对日後如何减债起关键作用.据中金一份报告认为,如果届时奥巴马连任失败,或者仅仅是小胜,则2013年美国经济滑入衰退的可能性将加大.如果奥巴马能以大胜获得连任,则有可能推出一些经济刺激措施以缓解减赤对经济增长的压力.如果明年总统大选呈现胶着状态,不确定性维持高位,握有大量现金的企业界或会观望,企业雇用和投资都将受到较大影响,这对2012年下半年的经济增长也带来一定压力.

政策方面,以中、美、欧为核心.中国方面,最主要预期经济增速面临下滑的压力较大,而需要推出政策来稳定增速,至少不能让GDP滑落低於8%.由此,若通胀压力纾缓,逐步放宽紧缩的货币政策,以及增强财政政策是明确方向.政策上,主要以调结构为主,筹备经年的新兴产业规划将更趋明确落实,从而有助推动经济稳定增长.在政治周期下,每个5年计划的头2年投资增速均明显回升.当前多省地方政府已完成换届,显示政治周期启动.而当前27.5%的地方专案投资增速说明,地方投资冲动依旧较强.另一方面,中国经济工作会议及央行货币政策执行报告,均强调需保证明年在建、续建专案的投资.而截至11月,新开工和施工专案规模依然庞大,为明年形成大量後续投资.

美国政府虽债务较高,但联储局将保持相对灵活的货币政策,如果经济衰退、通缩压力浮现,联储局仍有可能推出QE3.加上奥巴马为制造连任本钱,必不会让美国经济於明年呈现太差境况,维稳的可能性高.受债务危机影响,欧元区失业率高企,已连续数月维持在10%以上,且有恶化的可能,经济明年衰退的机会率亦很高.若明年,主要债务国家肯有所承担,严格遵守灭赤计划,财政政策偏紧,货币政策亦没有空间转宽,对明年及後年的经济肯定造成收缩压力,不利.

总括而言,明年若中国经济维稳、欧洲经济只出现温和衰退,美国经济维持低速复苏,全球经济状况不致於太差,只是黑天鹅事件难料,欧债危机若一爆不可收拾,以及中东地区有可能出现进一步区域性冲突升级,引发全球市场动荡,就另当别论.中东地区问题影响油价的潜行凶险不容忽视,对全球经济增长有可能不利.(012)

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人民币走势易升难跌 /余少文

在一片人民币贬值预期下,人民币兑美元中间价昨日创汇改後新高,反映中国希望维持人民币升值趋势的决心.港股在圣诞节前走高,但中国内地股市在香港休市的周一、二市况继续下跌,A股虽未跌穿上周低位,但走势欠佳,令人担心.尤其早前人民币兑美元汇价连续十多日出现跌停走势,立即令市场对人民币贬值的预期升温.在12月初曾指出,资金虽外流,但人民币难长跌,升值之路难改,到12月16日人民币兑美元汇价波动而结束跌停走势,主要是多间大银行齐齐抛售美元而推高人民币汇价,市场盛传是中国干预所为.当时曾认为,外间虽认为人民币会贬值,但央行反而将中间价稳步推高,反映中国对人民币升值维持决心,故不认同人民币会贬值,最多只是升值放缓而已.

人民银行昨日将人民币中间价定为1美元兑6.3152元人民币,较上日升15点子,中间价为汇改以来新高.而人民币兑美元中间价今年截至昨日止已升值4.87%,在今年余下的三个交易日下,今年升值有机会达到5%.即使人民币汇价昨日最高见6.3165後开始走低,收市回落至6.3226,但无损人民币中间价反覆创汇改新高的走势.当然,若然美元未来一段时间继续成为资金避难所,则人民币明年升值幅度或会放缓.人民币升值,对於航空股和纸业股有利,尤其航空股债务以外币为主,人民币升值可增加其汇兑收益,故一直是市场炒作人民币升值的主要股份.中国国航(0753.HK)、东方航空(0670.HK)和南方航空(1055.HK)经历早前人民币贬值阴霾後,短期或再有炒作空间.

不过,若然中国在12月中曾出手干预市场,不排除在市场一片看淡人民币下,再出手干预,或会继续令人民银行的外汇减少.而10月便因资金大幅外流而减少893亿元人民币,11月数据要1月初才披露,相信金融机构外汇占款10月和11月连续两个月下跌,人行11月外汇再跌的机会颇高,将会进一步显示资金加速外流.若然资金流走,在货币乘数的作用下,会减少货币的供应量,不用再上调存款准备金率来对冲外汇占款,12月初已下调一次存准率,未来一段时间仍有机会下调,作为调节市场流动性.中国去年开始上调存准率,中港股市开始下跌,故一旦开始持续下调存准率,则中港股市有机会真正见底,故资金外流和人民币贬值憧憬并非坏事,因为可加快中国放宽调控的步伐,只是担心中国下调存准率的步伐不及上调时的快速,令大市明年上半年仍然要在低位整固.(010)