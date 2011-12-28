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货币新闻 | 2011年 12月 28日 星期三 09:41 BJT

〔香港股市〕恒指开盘几近持平,成交量或保持低迷状态

路透12月28日电---香港股市周三开盘几近持平,中资金融股下跌对大盘的打压作用,抵消了石油类股上涨对大盘的拉升效果;由於临近年末,成交量可能保持低迷的状态.

恒生指数.HSI开盘微跌0.04%至18,621.50点.恒生国企指数.HSCE开盘下滑0.46%至10,086.53点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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