〔香港股市〕恒指开盘几近持平,成交量或保持低迷状态

标题新闻：IMF发言人称未见货币战临近的明确迹象，希望20国集团今年重申对自由公平贸易的承诺
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路透12月28日电---香港股市周三开盘几近持平,中资金融股下跌对大盘的打压作用,抵消了石油类股上涨对大盘的拉升效果;由於临近年末,成交量可能保持低迷的状态.
恒生指数.HSI开盘微跌0.04%至18,621.50点.恒生国企指数.HSCE开盘下滑0.46%至10,086.53点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 龚芳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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路透2月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.4 8 330.7 11 * 3月 327.4 22 327 4 * 4月 319.5 49 317.8 44 * 5月 314.6 138 311 115 * 6月 310.5 525 305.3 547 * 7月 307.7 4,496 303 1,645 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 美国商务部公布，美国12月趸售库存较前月增加1.0%，预估为增长1.0%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核