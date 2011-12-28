〔港报社评〕彻查车祸肇因,改善口岸管理--文汇报12月28日

罗湖商业城昨日发生严重交通事故,一辆大巴怀疑因失控撞向前面正落车的人群,将多人卷入车底,造成至少5人死亡及多人受伤的惨剧,死者中更有3名港人.惨剧暴露出罗湖口岸存在严重安全管理隐患.有关方面必须吸取这次血的教训,彻查事故肇因及追究相关人士责任,防止惨剧重演.监於死者及伤者中有多名港人,罗湖也是港人最常使用的口岸,中国有关方面在调查时可考虑邀请港方专家参与,既可协助追查真相,也可为改善关口安全管理提供意见.

有关方面必须认真彻查事故,除了调查司机有否出错之外,更重要是检视口岸存在的各种安全漏洞.同时,随着港深的同城化步伐加快,每日都有大量港人使用罗湖口岸过关,口岸的安全与港人息息相关.因此,香港应尽量争取派出专家参与调查工作,介绍香港的经验,为改善罗湖口岸的安全提供意见.

由於事故在中国发生,有关保险赔偿等问题与香港可能并不一样,港府也应协助亲属追讨.同时,随着农历新年临近,未来通过罗湖口岸进出境的人流将会不断上升,对於口岸的安全管理带来压力.中国有关方面应该早作准备,加强人手,严格执法,不许司机随意落客.监於在这次事故中,肇事司机怀疑是因为工作过劳而判断错误导致意外,有关方面也应加强对司机的健康检查,并严格限制司机超长时间工作,对违反交通法规者施以重罚,藉此加强司机的安全意识,避免惨剧重演.(A04)