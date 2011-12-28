〔港报社评〕鼓励港人生育,宜借龙年东风--星岛日报12月28日

香港特首曾荫权上京述职,提到中国孕妇产子的问题,希望中央能协助加强打击中介人的不法行为.来年是中国的龙年,婴儿出生人数将会到达高峰,港府必须做好准备,保障市民获得应有的妇产服务.

特首赴京,确保来年妇产服务.龙年妇产服务紧张,引起社会关注,连带特首参选人连日都以此为题,发表意见.然而,参选人无论说得如何丝丝入扣,实际政策仍要有关部门执行,如何能保障市民权利,重点仍是要港府执行有效政策.为了保障香港医疗体制,特首曾荫权日前赴京述职,特别向中央提出,要求配合香港的孕妇入境限制,特别是有中国孕妇试图绕过产科预约安排的中介人公司、冲关来港生产的不法行为,总理温家宝对此表示关心,香港日後将和有关部委跟进问题.

研增资源,助降市民生育支出.香港社会发展成熟,人口出生率偏低,为了鼓励生育,港府不惜提出男士侍产假等新猷.近年由於经济较稳,市民生育意欲回升,这对香港特区政府来说,是喜出望外的好现象,虽然说龙年出生率特高,但只要宣传得宜,不排除可以令到更多市民萌生添丁大计.

现时生儿育女,花费不轻,除了财税手段,最直接的当然是收费合理又稳妥的妇产服务.长远来说,港府可以考虑优化公立妇产服务,既有降低支出、鼓励生育之效,又可为私院分流.至於当前要务,自然是做足准备,确保港人龙年产子不愁服务,而为了取得预期效果,就算要投入额外资源,都是完全值得考虑的.(A06)