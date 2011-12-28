〔港报社评〕中日货币合作,人民币不能跛足走路--信报12月28日

日本首相野田佳彦访华,与中国达成一系列货币协议,包括促进人民币—日圆直接贸易、日本政府将把人民币纳入国家外汇储备货币篮子中,的确有助加快人民币国际化步伐.然而,目前人民币依赖升值预期作为国际化的动力,这种缺陷又会为货币内嵌了无法消除的投机性,增加国际贸易的”交易成本”,反过来抑制在国际化进程中来自实体经济的支撑.

从地区货币合作角度看,人民币和日圆都以东亚作据点实现本币区域化的目标.日圆在上世纪80年代国际化,积极推动亚洲国家以日圆结算作国际贸易,并对东亚多国提供大量日圆计价的贷款及援助.但在”广场协议”後,日圆”被迫”大幅升值,汇价剧烈波动,不断增加日圆使用的”交易费用”,以致国际化鸿图功亏一篑.从人民币国际化的进程看,要成为真正的国际性货币,关键在於中国能否继续维持相对高经济增长,避免出现恶性通胀和资产价格泡沫;与此同时,人民币的海外需求能否摆脱国际化依靠升值预期支撑的缺陷.

如今跨境贸易人民币结算地区扩至全国,今年第三季度,结算总额为5,800多亿元人民币,较2009年36亿元人民币激增逾160倍.但细看结算额,其中80%是中国进口企业使用人民币支付进口;中国出口企业出口货品,所收到的人民币比重不足10%,反映外国企业只乐意向中国出口收取人民币,享受人民币升值的汇价收益,而不愿意通过贸易信贷或其他负债形式,用来作支付工具,暴露出人民币”跛足”国际化的弱点.

如今人民币走上国际化不归之路,中日达成的货币协议,反映日本对东亚未来货币合作的新路径选择,并隐含共同主导东亚货币区域合作进程的战略意味.但若人民币以升值预期作为区域化或国际化的支撑动力--昨天中国社科院公布”2012年世界经济形势分析与预测”黄皮书,也一针见血指出这种”跛足”的局限性,不能优化人民币资产的整体吸引力,货币国际化的基础势必无法巩固.(A02)