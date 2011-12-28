〔港报社评〕任期满遇风雨,特首须有作为--经济日报12月28日

香港特首曾荫权在京向中央领导人述职,并与人民银行等跟进36项中央挺港措施.香港明年势面对更凶险国际环境,只余6个月任期的曾荫权政府,确须如胡温指示,要恪尽职守,为香港短期防风,亦打好香港经济发展的基础.圣诞歌舞昇平,明年急风恶浪.中国国务院总理温家宝在接见曾荫权时,没像过去般再提香港深层次矛盾,当然这并不是港府过去一年已将之妥善处理,港人都深知诸如社会流动性缓滞、经济转型迟迟未成功等问题,仍深深困扰香港,但要解决这些深层次矛盾,并非只余6个月任期的现任港府可以胜任.

欧债危机至今对香港的影响仍微,圣诞市道仍一片歌舞昇平,但欧元区明年即使能将危机续拖而免於崩溃,但再衰退已不可避免,香港出口固将受打击外,欧洲银行要在环球抽资固本,故恐将抽紧香港资金,对香港经济、就业与民生的冲击或不亚於金融海啸的破坏.故现任港府不能当看守政府,必须积极有为,一方面要巩固香港的金融防线、紧密监察金融体系变动,减低外围剧震带来的震荡;另一方面要准备好扶助经济与民生的措施,适时而推,尤其明年预算案不能只为争尾彩而乱派钱,必需要措施对路,能为经济保温,减轻中产、基层与中小企的压力.

打好发展基础,卸任不留炸弹.本届港府无疑已是夕阳政府,在施政与争取各界支持上已呈现一些困难,如与中电陷入苦战,但香港明年形势绝难乐观,港府更须恪尽职守,切实施政,帮助香港能更好应对危机,不为下任港府留下炸弹,如此才能不负港人与国家所托.(A02)