〔港报社评〕"天与地"走出倒模,折射渴望社会改变--明报12月28日

中国多个视频网站停播香港电视剧”天与地”,此剧近期在香港引发热烈讨论,中国网站停播,只会增加其传奇色彩而已.”天与地”的讨论,在明年港府将多发三个无线电视牌照,引入更多竞争之际,有特别意义.”天与地”虽云叫好不叫座,但是此剧在一定阶层所受到关注和赞赏,证明别具一格的电视剧,仍有知音者,而且拥趸不少.日後获发牌照财团者若参透个中道理,只要有明确定位,提供广大创意空间,则未尝不可能为使人恹闷的电视节目,带来一次再生洗礼.

长期以来,无线电视剧集收视率虽高,不过质素平平.”天与地”绝非完美,但是它打破无线电视传统剧集的模式,探索一条新路,即使只是尝试,已经吸引平日不看或少看肥皂剧的人注意,显示不少人对倒模反感、渴望改变,此乃”天与地”所引发讨论而传达的最明确信息.

这些年,"城市之死"感觉愈益浓烈,这与政策向大财团倾斜,形成社会不公平、不公义之事有关.许多人毕生做楼奴,只得蜗居栖身,良心店舖每罐可乐卖便宜几毫子、街坊士多每包即食面卖便宜几毫子,即被代理阻止,表示收到超市财团反映,要他们加价,以建议价出售,否则不获供货.试想想,连定价权也由大财团决定,廉售也不可以,不是说自由市场、自由竞争吗?最使人气馁者,政府应该担当维持程序角色,对此却无能为力.这个城市到底发生了什麽事?

这次香港特首选举,设若参选人回应社会诉求,特别使年轻人看到希望,则可以体现选举解决问题的真义.而在另一个层面,对於电视台东主,特别是新增的3个免费电视竞争者,要看到不少人厌恶倒模模式,渴望以多元表达探究社会事态,而这个市场尚未开发,只要定位清晰,提供广大创意空间,则香港电视制作,重燃上世纪80、90年代的光芒,是完全有可能的事.在电视方面,香港不缺人才,就缺乏让人才发挥的空间.(A04)