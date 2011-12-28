〔投行观点〕粤桂推行天然气价格机制改革,上游营运商最受惠--花旗

路透香港12月28日电---投行花旗周三发表报告称,中国在广东和广西推行天然气价格机制改革,上游天然气营运商最为受惠,对下游分销商的影响则为中性,但这或可缩短天然气零售价提价的时间差.

国家发改委周二公布,由26日起在广东和广西开展天然气价格形成机制改革试点,将现行以"成本加成"为主的定价方法,改为按"市场净回值"方法定价,总体上不会推高两地天然气价格.[ID:nCN1308068]

花旗称,这次改革的目的是将天然气价格透过市场供求去调节定价,发改委并规定目前的以"成本加成"为主的定价方法,只适用於来自单一来源的天然气.随着更多的天然气通过长途管线和天然气站输入,内地很多城市的天然气源来自多个供应源头.

报告称,国家制定的统一门站价格为最高上限价格,但实际的门站价格定价可低於最高上限,并取决於买卖双方的谈判.

该行预期,中国进口天然气比例将由去年的14%增至2015年的35%,门站价格将会稳定上升.而这次改革将会提高内地天然气零售价.在内地天然气行业的价值链中,上游营运商会吸收大部份的涨幅以抵销进口天然气的额外成本.而对於下游天然气分销商的影响则为中性,但假如门站价格与零售价之间的关系得到改善,这会缩短下游供气商上调零售气价的时间差.

香港上市的内地燃气供应商包括北京控股(0392.HK)、华润燃气(1193.HK)、中华煤气(0003.HK)、昆仑能源(0135.HK)和港华燃气(1083.HK).(完)