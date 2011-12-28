〔人民币汇率〕美国财政部关注到人民币屡触"跌停",但呼吁仍需升值

路透香港12月28日电---中国汇市人民币汇率此前连触"跌停",显然也引起了美国财政部的关注.其在最新发布的报告中称,欧债危机令人民币升值放缓担忧加重的情况下,企业开始调整人民币头寸,导致人民币汇率连续数日跌至每日交易区间的下限,中国央行外汇储备的增长将会因此在今年第四季度显着放缓.

这一说法显然是在给中国央行打预防针.因其在长达五页的针对中国的内容中,仍坚持强调人民币必须加快升值.

"欧元区的危机增加了全球避险情绪,新兴市场的资本流入在下降甚至是反向流出.在这种环境下,市场对中国政府将继续允许人民币升值的预期也大幅下降,"美国财政部在报告中称.

该份报告还在附注栏里以有限笔墨提及人民币跨境贸易结算,指出正是出於对人民币升值预期的减弱,离岸人民币市场的存款以及跨境贸易以人民币结算的规模都出现下滑,同样也减少了中国外汇市场上对人民币的需求.

但上述事实都未改变美国财政部对人民币应继续升值的看法.报告称,将继续密切关注人民币升值的步伐,并敦促中国进行政策改革,以提高汇率弹性,创造一个公平的竞争环境,实现向国内需求拉动型成长模式的持久转变.

此前,人民币在中国外汇市场上曾连续数日盘中触及交易区间下限.目前央行规定,人民币兑美元的日间波动幅度为当日中间价上下的千分之五.(完)