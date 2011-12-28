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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 10:17 BJT

香港已公布经济指标--2011/12/28

时间　     　 经济指标　　               按年%   前月(季)按年%  上年同月(季)按年% 
  2011年11月    综合消费物价指数(CPI)       +5.7        +5.8          +2.8
  2011年11月    甲类消费物价指数(CPI A)     +5.3        +5.2          +3.3
  2011年10月    零售值                     +23.1       +24.0^        +21.8
  2011年10月    零售量                     +15.0       +15.1^        +19.7  
  2011年第三季  本地生产总值(GDP)           +4.3        +5.3^         +6.9
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  失业率       11年9月-11月       8月-10月      11年7月-9月       10年9月-11月
                  3.4%              3.3%           3.2%               4.1%                    
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  (以下以10亿港元为单位)　　　  　       当月　　      前月　      上年同期 
  2011年10月    贸易赤字/盈余           -23.14        -39.96       -22.27
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  注: *为已经更新 
      ^经修订数据 (完)

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