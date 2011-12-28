〔香港热股〕蒙牛乳业早盘重挫至27个月来新低,分析师称消费信心待重建

* 蒙牛重挫逾20%

* 产品验出致癌物重创消费信心

* 股价触及至27个月新低

* 销售料受影响

路透香港12月28日电---在食品安全乌云笼罩下,中国主要乳制品生产商--蒙牛乳业(2319.HK)休市两天后周三开盘如预期地下挫,盘中一度大跌26%至27个月来新低,也让蒙牛今年涨幅几乎一扫而空.分析师称,消费者信心尚未恢复前,蒙牛销售料将受到影响.

分析员指出,尽管此次产品验出致癌物质事件暂时未传出有消费者受到问题产品损害,未如前几次严重,预料股价反应数天后可望平息.然而,蒙牛接连传出产品问题,公司料需费一番功夫重建品牌信任度.

"销售肯定有影响,消费者反应蛮激烈的...(对食品安全)失去耐性和信心."元大证券分析员刘淑生说.

他表示,蒙牛公司虽然在事件揭露後作出说明,但显然还未厘清消费者的疑虑.且与同业相较,公司在产品安全上作得还不够,长期将观察消费者信心何时恢复.

本地时间上午11:11时,蒙牛大跌21.86%至20.55港元,跌幅在港股中居冠,稍早最低来到19.46港元,为2009年9月24日以来最低,与去年底收盘20.60港元相较,年度涨幅仅余不到1%;大盘恒生指数.HSI跌0.55%.

上周六国家质检总局对全国液体乳产品进行的抽检,发现蒙牛所属四川眉山工厂的某一批次产品被检验出致癌物质黄曲霉素(M1)超标.蒙牛今早在交易所发布公告称相信是因为出产地个别奶牛养殖场饲料发霉和变质所引起,该产品并未流向市场,包括香港在内的中国境内外市场销售均为合格产品.[ID:nCH0091703]

公司周日也在官方网站上称,该批次产品在接受抽检时尚未出库,公司立即将全部产品进行了封存和销毁,确保没有问题产品流向市场.[ID:nCN1306318]

事件後多家投行报告称此事件为未若先前"三聚氰胺"等事件严重,应属於一次性影响.德意志称与超市管道联系称蒙牛产品销售现时未受影响,但仍需时间待影响性发酵.该投行将蒙牛评级下调至"持有",目标价由31.5港元降为22.5港元.

而摩根大根则在报告中称,蒙牛此次25批产品中仅一批验出有害物质,若公司控管得宜,相信对公司冲击较为有限.摩根给予蒙牛"加码"评级.

香港股市周一及周二因圣诞公众假期休市.

蒙牛公司此前已遭遇2008年的"三聚氰胺"事件、2009年的特仑苏事件,以及2011年的小学生饮用蒙牛纯牛奶集体中毒事件.(完)

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