《香港重要政经日程》--12月28日-12月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
12月28日(周三)
--09:30 中信银行(0998.HK)在北京召开特别股东大会.
--10:00 华电国际电力股份(1071.HK)在北京召开特别股东大会.
--11:00 新世界发展(0017.HK)特别股东大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
12月29日(周四)
--中国绿色食品(0904.HK)公布上半年业绩.
--裕元集团(0904.HK)公布全年业绩.
--龙源电力(0916.HK)在北京召开特别股东大会.
--吉利汽车(0175.HK)特别股东大会.
12月30日(周五)
--国电科环(1296.HK)首日挂牌
--名轩控股(8246.HK)首日挂牌
--超大现代(0682.HK)股东大会
--国药控股(1099.HK)在上海召开特别股东大会.
12月31日(周六)
--天然乳品(0462.HK)股东大会
--华保亚洲(0810.HK)特别股东大会
--中石化冠德(0934.HK)特别股东大会
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。