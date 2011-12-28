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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 12:05 BJT

《香港重要政经日程》--12月28日-12月31日

=====================今日香港主要政经消息===========================

12月28日(周三)

--09:30 中信银行(0998.HK)在北京召开特别股东大会.

--10:00 华电国际电力股份(1071.HK)在北京召开特别股东大会.

--11:00 新世界发展(0017.HK)特别股东大会.

=====================近日香港主要政经消息===========================

12月29日(周四)

--中国绿色食品(0904.HK)公布上半年业绩.

--裕元集团(0904.HK)公布全年业绩.

--龙源电力(0916.HK)在北京召开特别股东大会.

--吉利汽车(0175.HK)特别股东大会.

12月30日(周五)

--国电科环(1296.HK)首日挂牌

--名轩控股(8246.HK)首日挂牌

--超大现代(0682.HK)股东大会

--国药控股(1099.HK)在上海召开特别股东大会.

12月31日(周六)

--天然乳品(0462.HK)股东大会

--华保亚洲(0810.HK)特别股东大会

--中石化冠德(0934.HK)特别股东大会

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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