〔香港个股〕新世界中国供股计划获轻微超额认购

路透香港12月28日电---新世界中国地产0917.HK周三称,其供股计划合共接获的申请股份数目,占可配发供股股总数的101.6%,由於供股获超额认购,大股东新世界发展(0017.HK)的包销责任已解除.

公司的声明称,於供股截止日,接获根据暂定配发约28.32亿股供股股份的有效接纳,及接获约9,512万股额外申请,两者共计相当於可配发供股股总数的101.6%,供股获轻微超额认购.

新世界发展持股近七成的新世界中国,按每股1.49港元进行供股,基准为每持有两股可获认购1股供股股份,集资最多43.5亿港元.

该股午盘初段股价下滑3.68%,报1.57港元,仍高於供股价.新世界发展则跌0.32%,报6.24港元.(完)

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