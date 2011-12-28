〔香港个股〕新世界中国供股计划获轻微超额认购

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月28日电---新世界中国地产0917.HK周三称,其供股计划合共接获的申请股份数目,占可配发供股股总数的101.6%,由於供股获超额认购,大股东新世界发展(0017.HK)的包销责任已解除.
公司的声明称,於供股截止日,接获根据暂定配发约28.32亿股供股股份的有效接纳,及接获约9,512万股额外申请,两者共计相当於可配发供股股总数的101.6%,供股获轻微超额认购.
新世界发展持股近七成的新世界中国,按每股1.49港元进行供股,基准为每持有两股可获认购1股供股股份,集资最多43.5亿港元.
该股午盘初段股价下滑3.68%,报1.57港元,仍高於供股价.新世界发展则跌0.32%,报6.24港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。