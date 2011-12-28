〔银行观点〕明年中国经济和物价增速"双降",货币政策维稳----中银报告

路透香港12月28日电---中国银行(3988.HK)(601988.SS)国际金融研究所周三发表的报告预期,外部环境恶化、楼市调整和产能过剩等因素的影响下,2012年中国的经济和物价增速将出现"双降",GDP增长8.8%左右,CPI涨幅则回落至约3.5%.

该所发表的2012年第一季度《中国经济金融展望季报》还预计,明年上半年内地银行存款准备金率将会下调两次以上;而在通胀压力犹存,负利率仍十分明显的前提下,近期调整利率的可能性不大,货币政策仍以稳健为核心.

人民币汇率将继续坚持主动性、可控性和渐进性原则,加快汇率形成机制改革,双向波动的可能性加大,预计全年人民币升值幅度不会太大,约为3%左右.

"世界经济放缓、楼市调控和地方政府债务风险'三碰头'是当前中国经济面临的最大风险,宏观经济政策需要在稳增长、调结构、控通胀之间取得最佳平衡,在当前形势下,尤其是要把保增长放在更加突出的位置."报告称.

在房地产调控方面,报告认为明年调控的方向不变,以防止房价的报复性反弹;为了促进房地产业的平稳发展,防止房地产企业资金链断裂对商业银行系统性风险的冲击,未来的房地产调控应实行结构性微调.

首先,针对首套房贷制定实行结构性宽松政策,降低首次置业者的首付比率,加大对首次置业者的利率优惠力度,以促进刚性需求对房地产平稳发展的支持作用.

其次,在制定限购政策时,不应以"户口"为唯一条件,还应考虑居住年限久、纳税记录完整和连续的常住人口.再者,鼓励商业银行加大对保障性住房建设的资金支持力度,以促进房地产投资的平稳增长.

**商业银行机会挑战并存**

报告并预期,明年商业银行的资产品质将面临种种挑战,资本约束还将长期存在.但机遇与挑战并存.

报告预期2012年货币信贷规模将比2011年略有增加,预计为8万亿元人民币左右,因此银行业资产规模将稳中有升.此外,随着人民币跨境贸易结算的全面推广,越来越多的外贸企业将能通过跨境贸易人民币结算规避汇率风险、降低交易成本,人民币结算规模将不断扩大.

"从种种迹象来看,中国将加快推动人民币资本项目最後阶段的开放.在未来一段时期内,人民币实现绝对自由兑换的可能性不大,但是在某些可控领域放开的可能性较大,这对於商业银行而言,蕴含着较大的市场机会."报告称.

在挑战方面,房地产和地方融资平台会是商业银行的主要风险源头.

"房地产的持续低迷还将使土地成交价格下跌,进而影响地方政府的财政收入和偿付能力,而未来两年内又是地方融资平台的偿还高峰期,因此地方融资平台存在较大集中爆发风险."报告指出.

至於深化利率市场化改革,商业银行面临业务转型等多重压力.在利率市场化过程中,利率水准波动幅度将显着加大且走势较难预测,这将加大商业银行控制融资成本难度、增加了银行收益的不确定性.

另一方面,随着新资本充足率标准的逐步实施,商业银行将面临更高的资本充足率、杠杆率、流动性、贷款准备金等监管标准,商业银行面临的资本充足率和拨备压力将持续增加,"信贷约束"依然严峻.银监会对融资平台提出了更高的风险权重计算要求,导致资本充足率进一步下降;经济下行风险将迫使商业银行计提更多拨备,这将进一步影响商业银行的资本充足率.(完)