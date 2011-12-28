〔香港热股〕问题奶令蒙牛"失蹄"跌至27个月低点,但长线或受惠于消费概念(更新版)

(新增分析师评论)

* 蒙牛重挫近24%,今年升幅一日尽失

* 产品验出致癌物重创消费信心

* 股价一度触及至27个月新低

* 短期销售料受影响,但有分析师仍看好长线消费概念

路透香港12月28日电---产品验出致癌物令中国主要乳制品生产商--蒙牛乳业(2319.HK)再度"失蹄",在圣诞长假结束後的首个交易日放量大跌近24%,今年以来涨幅一扫而空.分析师指出,此事件再度动摇对食品安全的脆弱信心,蒙牛短期销售料受打击,但长期而言仍有部份分析师看好蒙牛的内需概念.

分析人士指出,目前暂时未传出有消费者受到损害,冲击未如前几次问题产品事件严重,预料股价反应数天后可望平息.然而在市场好不容易淡忘"三聚氰胺"事件後,蒙牛又接连传出产品问题,公司料需费一番功夫重建品牌信任度.

"销售肯定有影响,消费者反应蛮激烈的...(对食品安全)失去耐性和信心."元大证券分析员刘淑生说.

他表示,蒙牛公司虽然在事件揭露後作出说明,但显然还未厘清消费者的疑虑.且与同业相较,公司在产品安全上做得还不够,长期将观察消费者信心何时恢复.

投行德意志银行则下调蒙牛2012/13年净利预测6-7%,并将评级下调至"持有",目标价由31.5港元降为22.5港元.该投行称,与超市管道联系称蒙牛产品销售现时未受影响,但仍需时间待影响性发酵.

上周六国家质检总局对全国液体乳产品进行的抽检,发现蒙牛所属四川眉山工厂的某一批次产品被检验出致癌物质黄曲霉素(M1)超标.蒙牛先後在公司网站及交易所公告称,该批奶产品并未出库,公司立即将全部产品进行了封存和销毁,确保没有问题产品流向市场.香港在内的中国境内外市场销售均为合格产品.[ID:nCH0091703]

蒙牛周三收盘大跌23.95%至20.00港元,盘中最多跌26%至19.46港元,为2009年9月24日以来最低;大盘恒生指数.HSI收跌0.59%.香港股市周一和周二逢圣诞假期休市.

蒙牛今日跌幅在港股中排名居冠,另一支乳业股--现代牧业(1117.HK)也大跌13.41%.公司在交易所发布公告称不清楚股价异常波动的原因.

**长线可受惠於内需消费**

不过,几位分析师长线仍看好蒙牛的消费概念.京华山一资深分析师夏平在报告中指出,管理层已对问题奶采取行动,阻止不合格牛奶流向市场.虽然基於品牌声誉恢复、风险管理等因素将重新考虑目标价,但对该股长期前景仍正面,并维持买入评级.

摩根大根则在报告中称,蒙牛此次25批产品中仅一批验出有害物质,若公司控管得宜,相信对公司冲击较为有限.摩根给予蒙牛"加码"评级.

分析师表示,此次事件主要发生在蒙牛一家公司身上,不会如同先前"三聚氰胺"事件对行业产生长时间冲击.然而内地乳业存在奶源供应结构性问题,将令其他乳业公司在控管风险上备感压力.

"此事件可能引发对於内地乳品行业质量上的疑虑."苏格兰皇家银行在报告中写道.

未来金融资产集团则称,"我们相信乳业供应链尚不成熟,奶源结构短缺,令蒙牛一般的大型乳业公司很难保证最後制品的品质."

前两天受此消息波及,内地A股上市的伊利(600887.SS)及光明乳业(600597.SS)股价均走软,今日分别小幅回弹了1.46%及1.16%.

蒙牛公司此前已遭遇2008年的"三聚氰胺"事件、2009年的特仑苏事件,以及2011年小学生饮用蒙牛纯牛奶集体中毒事件.(完)

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