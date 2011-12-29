《香港报摘》--信报12月29日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
* 头版头条:
--楼市持续低迷,继新楼盘公布首批价格贴近同区二手楼後,信德(0242.HK)、新地(0016.HK)等部署推出的红磡昇御门楼盘,减价25%抢客.
* 其他:
--太古股份(0019.HK)稍早宣布将以实物分派方式,分拆太古地产上市,此举将影响与其资产挂钩认股权证(窝轮)计价表现.香港六家窝轮发行商发出通告,表示将对其相关窝轮条件及条款作出若干调整意向.
--比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)称,不超过60亿元人民币债券拟采分期发行,第一期不少於总额的50%,将在六个月内完成,其余各期将在核准发行日起24个月内完成.
--大唐集团新能源(1798.HK)称与母公司大唐集团签订权益转让协议,以2.04亿元人民币向母公司收购山东两项风电业务的全部股权.
--新世界发展(0017.HK)董事总经理郑家纯预计,明年香港楼价不会大跌,价格调整会在一成以内.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。