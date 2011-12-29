《香港报摘》--信报12月29日

* 头版头条:

--楼市持续低迷,继新楼盘公布首批价格贴近同区二手楼後,信德(0242.HK)、新地(0016.HK)等部署推出的红磡昇御门楼盘,减价25%抢客.

* 其他:

--太古股份(0019.HK)稍早宣布将以实物分派方式,分拆太古地产上市,此举将影响与其资产挂钩认股权证(窝轮)计价表现.香港六家窝轮发行商发出通告,表示将对其相关窝轮条件及条款作出若干调整意向.

--比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)称,不超过60亿元人民币债券拟采分期发行,第一期不少於总额的50%,将在六个月内完成,其余各期将在核准发行日起24个月内完成.

--大唐集团新能源(1798.HK)称与母公司大唐集团签订权益转让协议,以2.04亿元人民币向母公司收购山东两项风电业务的全部股权.

--新世界发展(0017.HK)董事总经理郑家纯预计,明年香港楼价不会大跌,价格调整会在一成以内.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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