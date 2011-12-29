版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 08:38 BJT

《香港报摘》--经济日报12月29日

* 要闻版头条:

--楼市转静,发展商於年底前"散货",继九龙站新楼盘以低价吸客,由信德(0242.HK)、新地(0016.HK)等发展商推出的红磡昇御门楼盘极速推出低价单位,令西南九龙新盘抢客战愈演愈激烈.

* 其他:

--老牌中资综合企业中信集团,如期完成股份制架构重组,赴港上市计划迈进一大步.市场预料,中信集团或於明年底招股,集资额高达780亿港元.

--中国燃气(0384.HK)收购战,大股东步步进迫.南韩SE E&S在圣诞节前夕第二次入市增持股份,涉资约2,000万港元,买入价更高於中石化(0386.HK)、新奥燃气(2688.HK)的收购价格.市场认为此举旨在迫对手提高收购价.

--融创中国(1918.HK)董事长孙宏斌否认公司要收购绿城中国(3900.HK)无锡香樟园项目一半股权.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐