《香港报摘》--经济日报12月29日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
* 要闻版头条:
--楼市转静,发展商於年底前"散货",继九龙站新楼盘以低价吸客,由信德(0242.HK)、新地(0016.HK)等发展商推出的红磡昇御门楼盘极速推出低价单位,令西南九龙新盘抢客战愈演愈激烈.
* 其他:
--老牌中资综合企业中信集团,如期完成股份制架构重组,赴港上市计划迈进一大步.市场预料,中信集团或於明年底招股,集资额高达780亿港元.
--中国燃气(0384.HK)收购战,大股东步步进迫.南韩SE E&S在圣诞节前夕第二次入市增持股份,涉资约2,000万港元,买入价更高於中石化(0386.HK)、新奥燃气(2688.HK)的收购价格.市场认为此举旨在迫对手提高收购价.
--融创中国(1918.HK)董事长孙宏斌否认公司要收购绿城中国(3900.HK)无锡香樟园项目一半股权.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。