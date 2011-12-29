《香港报摘》--其他报纸重要消息12月29日

* 明报

--化妆品零售商--莎莎(0178.HK)发言人表示,圣诞期间的销售正面,维持中期业绩的增长势头,增幅与中期业绩相若.莎莎中期业绩港澳区销售增长35%.(B01)

--消息指,本地客户联络中心营运商易通讯,将於1月上旬在创业板挂牌,集资最多4,000万港元,瑞穗证券为保荐人.(B03)

--中原研究部联席董事黄良昇指,今年整体物业买卖合约登记将录得108,720宗,较去年下降33.2%.截至12月20日止,二手住宅注册量则暂只有67,024宗,料全年可录67,870宗,较去年下跌39%.(B04)

* 星岛日报

--德勤会计师行预期,明年会有近100家公司在港上市,集资达2,300亿港元.(B05)

--新世界发展(0017.HK)董事总经理郑家纯表示,未有计画停止增加土地,指集团对即将截标的荃湾西(TW5)项目有兴趣入标.他又否认家族计画明年将内地法拉利经销业务重组上市.(B04)

* 苹果日报

--长实(0001.HK)28日被国际评级机构标准普尔撤回评级.标普企业评级主管李国宜表示,该行更改了分析及评估企业流动的标准,而该行所得到作为分析长实数据的公司资料已不能符合新标准. (B01)

* 东方日报

--停牌近半年的伯明翰环球(2309.HK)发通告,指联交所就其复牌建议列出四项条件,包括要证明该公司执董杨家诚被拘捕後,没有引致公司监控不足.(B04)

--汇丰环球研究债券策略分析师刘洁表示,明年首季或有内地政策性银行在港发零售人债,本港人民币存款增幅放缓,但足以应付点心债发展,料未来三个月点心债孳息率於4至4.5厘上落.(B05)

* 文汇报

--贵州茅台集团董事长袁仁国透露,贵州茅台酒2011年产量突破3万吨,白酒预计总产量达6.3万吨,集团公司2011年实现销售收入237亿元人民币;茅台出口创汇再创历史新高,首次突破1亿美元.(B04)

--中信大锰(1091.HK)发出今年下半年盈利警告及今年全年盈利预喜,该公司预期截至今年12月底下半年纯利同比将大幅减少,但截至今年12月底全年纯利则会大幅增加.(B05)

* 大公报

--东亚银行(0023.HK)宣布,旗下东亚中国在湖南省长沙市开设一家分行.长沙分行是东亚中国在湖南省开设的第一个网点.东亚主席兼行政总裁李国宝表示,长沙分行的设立,进一步加强东亚中国在中部地区的据点.(B01)

--中国国航(0753.HK)(601111.SS)宣布,孔栋因退休而辞任董事长、非执行董事职务,待股东批准委任新董事後生效.另外,委任王昌顺非执行董事. (B02)

--六福集团(0590.HK)宣布,集团於12月21日至27日圣诞节期间销售表现理想,香港及澳门分店同店销售按年增长19%.内地自营店同店销售按年增长46%.(B02)

--中渝置地(1224.HK)公布签订一项融资协议,获得6亿元的3年期信贷,目的是为该集团一般企业融资所需及其於中国内地的投资提供资金.恒生银行(0011.HK)为协调安排行及代理人.(B02)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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