〔港报财经评论〕欧洲银行互不信任--信报12月29日

欧洲银行互不信任 /习广思

大行分析员自12月初,唱好航运股,理由是集装航运股将在2012年第一季见底回升.明年环球经济面对衰退前景,航运股礁石重重,论基础分析,航运股未必有人碰手.事实上,航运股近期炒作不断,股价跌落谷底後,任何稍为利好消息均有刺激作用.昨天中海集运(2866.HK)宣布,1月春节前是出货高峰期,各航线货量稳步提升,并计划在1月1日上调多条航线运价,航运股在静市中录得升幅.12月份,市况飘忽,但多只航运股录得不俗升幅,以一个月走势计算,中海发展(1138.HK)升12.5%,中国远洋(1919.HK)升16.2%,中海集运(2866.HK)升36.2%,东方海外(0316.HK)升24.3%.市场无心恋战,更反应迟钝.

欧洲金融形势堕入一个循环,政府及央行修修补补的救市策略,市场出现一丝期望後,随即又陷入失望,再而暴露出更多问题.市场一再了解到现实,只是政策制定者,从来无法满足到市场期望,更遑论解决危机.上星期,欧央行推出规模近4890亿欧罗的长期再融资计划LTRO,对水库乾塘银行,自不然是场及时雨.事实上,对於”後门QE”说法,一早被市场泼冷水,只是没料到即使是保守评级机构,亦是一大盆冷水照头淋.标普指出,三年期低息1厘贷款,给予银行更多确定性,使银行愿意借贷给家庭部门和企业,但LTRO实在是”拆东墙补西墙”,对整体银行体系的债务水平没有任何改善,一来LTRO的规模对欧银应付巴尔塞III的资本资金缺口,只是杯水车薪.其次,LTRO只是另一个赚取时间的措施,但不能改变欧洲国家面临紧缩衰退的局面.标普这盆冷水并不教人意外,毕竟LTRO效用有限是意料之内,但标普冷言冷语,却令更多人想到其降级行动即将进行.

不过,标普仍然过於乐观.昨天欧央行资料显示,大部分欧银取得贷款後,随即把多余资金存放回欧央行.圣诞假期後,欧罗区银行在欧央行的隔夜存款规模达4,120亿欧罗,周二再升上4,520亿欧罗.巴克莱银行估计,LTRO共4,890亿欧罗资金中,约2,960亿欧罗用作偿还到期贷款,其余1,930亿欧罗进入银行体系.但如今,约1,870亿欧罗是存入欧央行,并非互相拆借.如此一来,资金变相是左袋出、右袋入,对稳定银行资金流动性效用不大.有说这情况不过是年底效应而已,假期当前,市场活动不多,银行才会把这些贷款存回欧央行.然而,这个解释站不住脚,欧央行资料说明过往两年存款并没有於年底时急增.相反,存款高峰是2009年2月、2009年7月、2010年6月及2011年11月,都是危机高峰期.假如,欧央行存款急增不是因为年底效应,那麽银行宁愿蚀息的举动,可能是不信任讯号的开始,不信任其他银行,因为间间都有倒闭风险.不信任政府,因为债务危机未见化解曙光.(B01)

.........................................................................................

小心1月杀欧罗淡友 /苏子

12月份还余下两个交易天便正式结束了,欧罗兑美元自上周四开始便在交投清淡的市况下,主要在1.3015-1.3120间窄幅上落.由於此波动范围已明显低於月线图的10月SMA的1.4040关键支持,相信到12月份结束时,欧罗兑美元要重返10月SMA以上收市的可能性已趋於零了.欧罗兑美元将会是自去年8月以来再次失守10月SMA支持收市,故技术上看令汇价在明年1月份进一步往下寻底的可能性大增.虽然欧罗兑美元连日来一直处於异常窄幅的上落局面,但奇怪的是未见有大户借助交投清淡的市况及市场对欧罗的浓烈看淡情绪,把汇价推低至1.30心理关口以下,汇价大部分时间却集中在1.3040-1.3090间上落,走势实在有点不甚寻常.目前从技术走势及市场对汇价的悲观情绪来看,欧罗兑美元稍後在市场的交投回复正常後应可向下作出重大突破,理论上应有不少投资者采取逢高沽出的策略.因此,在庞大沽压下,欧罗兑美元连日来的上落范围应该在1.2950-1.3050区域,甚至更低水平才对,不大可能可以明显守稳在1.30心理关口以上波动.

欧罗兑美元出现这种异常走势,一旦稍後市况交投回复正常後,若欧罗兑美元仍跌不下去,并且未见下破近期的1.2943低位,汇价或在应跌不跌的情况下出现挟淡仓的情况,即出现一个较为急劲的上升市.故投资者要小心欧罗兑美元即使在12月份出现低收情况,但只要收市价保持在1.3040水平以上,踏入明年1月後大有可能在市场一片看淡声中出现屠杀看淡的投资者的情况.欧罗兑美元在本月底的收市价要明显低於1.2950才可继续看淡,短线而言,欧罗兑美元若升回10月4日所造的1.3144低位及20天SMA的1.3170关键阻力以上後,能以单边市形式一举突破上周三所造的1.3198高位阻力,料届时欧罗兑美元将有甚高机会继续向上爆升,杀众多看淡者一个措手不及.稍後一旦欧罗兑美元如所料般被大幅挟高的话,料20天保历加通道顶部阻力将会面临严峻考验,估计届时成功突破的可能性不容抹煞.

其实现水平的欧罗汇价应已反映了绝大部分市场已知的欧债危机负面因素,只要欧债危机短期内没有爆煲的迹象,而欧洲央行总裁拉加德亦不再回避是否会推出QE措施,并且更对央行未来可能推出QE措施持正面态度,加上德国对此的立场亦见软化下来的话,那欧罗兑美元被大幅挟高至1.35关口以上的机会便大幅提升了.然而,欧罗兑美元被大幅挟高後的大方向走势仍然不宜看好,特别是因为欧洲央行用大印银纸的措施来解决欧债危机问题的话,届时欧罗可能会成为继美元及日圆後,另一只利差交易的融资货币.一旦欧罗下跌的负面原因是由欧债危机变为利差交易的融资货币的话,相信届时才会出现一众投资者希望见到的欧罗兑美元真正大跌情况.(B08)