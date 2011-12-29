〔港报财经评论〕投资中资股的安全路线图--经济日报12月29日

投资中资股的安全路线图 /林瑞芬

综合明年投资中资股的安全路线图,大概有3个方向,其一是发掘股价大折让的国企及红筹股,博政策松绑後翻身.二是追踪国策受惠股.三是捕捉周期复苏股.因为欧债於第3季激烈爆发,导致资金离场避难,更多是身不由己,股价超跌至低於每股帐面净值的国企或红筹股有不少,淘宝池也.留意到红筹股香港中旅(0308.HK)今年9月委任王帅廷为主席兼执行董事,相信来年有一番作为.今月11度回购股份,每股介乎1.15-1.24港元,附图所见,中旅股价在1港元水平差不多是之前几次低潮的底价,按去年底每股帐面值2.09港元计算,现差不多折让50%,故可以想像得到管理层为何不等到1港元出手回购,在1港元楼上就要出手.中国内地对旅游服务有增无减,中旅身处其中商机无限.

至於国策受惠股,较为看好内银股.今年来,受地方债务忧虑、提升资本充足率而增加融资需求、外资减持、紧缩货币及流动性趋紧等负面因素打击,内银股估值低迷.以A股而论,工行、建行及中行之PB分别为1.30倍、1.23倍及0.97倍.股价再滑落空间有限,始终中国不会容许国有资产被贱卖.较早前汇金增持内银,已提示中国政策护航,明年就是等一个机会,等一个令市场人士信服的藉口,修正低估值.微观中国内地市况,上证指数近周连番走低,但大部分内银股显然拒绝同步再跌,详见附图的工行A股走势.明年在中国稳增长之下,作为百业之母的银行业,利润仍会受政策保护.以估值计,内银股亦具颇大防守性,预测息率达5厘或以上,PE仅6-7倍.预计待明年首季发布了今年全年成绩表,以及预报明年首季季绩之後,市场会较为放心跟进.

周期复苏股当中,较为看好汽车股.今年以来,汽车消费优惠政策取消、北京限制汽车消费、日本地震影响供应链等,导致中国内地汽车业调整,汽车销量增速由2010年的33%急降至5%,比2008年的6.6%还要低.在相对低基数下,明年出现反弹的机会颇高.有研究过去10年,中国汽车市场呈三轮周期,每轮周期约3-4年.2012年将是第4轮周期的开始,原因是宏观经济逐步回暖、流动性逐渐释放、汽车股在相对低估值水平起步较容易.据中金报告统计,行业龙头企业估值已大多回落到2012年预测PE约6-7倍及PB约1.2-1.3倍.总括而言,全球明年有太多不确定因素,但正如巴菲特所言,其实年年都有不确定因素存在,不能规避,只有坚持拣好公司.中资国企及红筹股虽未必只只好,但至少可减低公司倒闭,令投资化为乌有的风险.(012)

.............................................................................................

公路股高息,抗跌力增强 /余少文

至於期指又再於现货收市後,被大户推低而扩大跌幅,国指期货低水35点,报9,945点,似乎今年余下的两个交易日,都难以给予股民希望,大市短期似乎是易跌难升格局,惟有寄望明年.明年市况,总觉得复杂,因为欧债危机每隔一、两个月总有事发生而拖累全球股市,加上中国内地经济下滑而中国是否救市也模棱两可,故认为明年大市上半年仍处於整固阶段,抗跌力较强的股份应该可以睇高一线.高息股是抗跌力强的股份,当中有内银股和公路股,先讲公路股,七只公路股今年跌22%-36%不等,平均跌31%,相反国企指数今年跌21%,公路股今年抗跌力特差,明年能否担任抗跌股自然令人质疑.实际上公路股今年表现失色及跑输大市,始料不及,主要是中国今年将矛头指向公路行业,由今年初开始,先後有绿色通道免费通行政策、高铁分流、下调路费、颁布公路安全保护条例、清理非法收费公路等,再加上中国内地经济下滑、汽车销量下跌等因素,都对公路收益带来影响,故市场担心公路股业绩.而大部分公路股第二季盈利多按年下跌,第三季也只能以平稳来形容,大户自然要沽售,股价也因而跑输大市.

不过,正如中国内地一些证券报告所指,中国内地有收费公路的省份,累计债务余额近2.3万亿元人民币,但收费公路去年收费额约2,860亿元人民币,收费大部分用於还债,余下也要用作养护、运营管理、税项、折旧等开支.此外,也有个别公路早前上调通行费,包括安徽皖通(0995.HK)在内,追回跟附近省的费率差距,反映部分省的路费是低於平均水平,加上公路股入不敷支压力因素,中国明年应不会再下调路费,反而有个别省的公路收费或要上调,如四川成渝(0107.HK).

由於公路股利淡因素或在今年已出尽,确实有助改善公路股明年股价表现,尤其今年跑输大市,反而令估值更为吸引,如2012年平均PE只有8.2倍,2012年平均息率也超过7厘,即使是市帐率仍有1倍.如连合这三个因素,则最吸引的公路股应该是深圳高速(0548.HK)和越秀交通(1052.HK),然後才是成渝和皖通,不妨作公路股明年首选目标.(010)