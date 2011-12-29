〔港报社评〕港大医学院应助中国改革,勿被酱缸同化--明报12月29日

香港大学深圳医院(又名滨海医院)昨日试运行,预期明年下半年正式开业.这家医院十分特别,由港大与深圳合办,按港大医学院在港模式管理.中国和港大对滨海医院寄望甚殷,国家和深圳期望打造这家医院成为中国公立医院改革样板;港大方面,除了扩大医学院版图,也可以让医生接触更多奇难杂症,加强培训港大医科生和科研发展,提高港大医学院的地位.在各有所求下,各方并无搞砸医院之理,不过,港大必须坚持港式管理,才有望成功,不要到深圳後,掉入中国这个大酱缸,反而被改造过来.设若不幸如此,滨海医院将会好事变坏事.

真正落实港式管理,滨海医院成功关键.据知,滨海医院由院长到聘请部门主管,全部由港大负责,会实施高薪养廉,规定医院职员不能收红包等,涉及原则性的用人权限,也关乎内地医院文化习惯和现实操作等问题.中国人事关系网络,有明有暗,错综复杂,在聘请医院管理团队时,若能真正做到量才而用,陟罚臧否,一视同仁,则医院管理已经成功一半.中国机构单位办公室政治无处不在,虚耗生产力,影响管理质素,滨海医院若能排除这些干扰,就大有可为.

坚持原则理念,“港式管理营运”勿橘越淮而为枳.期望”港式管理营运”切勿橘越淮而为枳,与中国机构或地方合作,港方首要坚持理念和原则,不要被酱缸改变了、同化了,而是把港式管理植入到机构的肌理去,才有望成功.这是我们对港大参与创办香港大学深圳医院的忠告和期望.(A03)