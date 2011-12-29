〔港报社评〕人民币势受压,脱困需争话语权--经济日报12月29日

美国财政部昨不将中国列入汇率操控国,但北京仍难安枕,因明年底美总统大选,人民币汇率势成选举议题.在美元强势下,人民币更不会兑美元较大幅升值,北京须设法提升国际话语权,以有理有力应对美国将施的更大压力.

美国选举议题施压有增无减.美国财政部昨发报告,指中国无操控汇率,以取得不公平贸易优势.此举应因若将中国列为汇率操控国,非但对中国汇率政策无实际影响,可能激起中国动用贸易战、或大手沽美国国债反击,此非华府愿见.但北京仍难乐观,因报告甫出台,美国一个由纺织、钢铁及劳工团体组成的联盟便即施压华府,要逼人民币加快升值,反映美国工会、部分商界仍深信人民币汇率被低估,抢美国饭碗.

美国总统大选明年11月举行,民主共和两党为取悦民众,争取选票,都势必大打中国牌,加力指摘中国操控人民币进行不公平贸易,导致美国失业率居高不下.人民币明年适度升值,有助缓解压力,亦符人民币国际化战略.但在欧债危机下,美元明年势续走强,人民币若兑美元大幅升值,兑其他国家货币升值幅度自然更大,势重击中国出口和就业,威胁社会甚至政治稳定,不符合中共明秋举行18大前力求的稳定局面.

故人民币兑美元不能大幅升值,但如何抗衡国际对人民币围攻,对北京是一大考验.北京需做好两点:其一,改进人民币汇率机制,增加弹性,令机制更市场导向,免授人以柄.其二,美国与国际机构如国基组织(IMF)长期指摘人民币被低估20%、30%,北京要有理有据、有说服力地向国际说明,人民币汇价处於合理水平,力证国际若续施压人民币加快升值,实属无理需求.

话语权不易争,摆理据显实力.但北京就人民币汇率问题的据理力争,国际社会是否理会、接受,更是北京重大考验.北京要摆脱国际尤其美国不断施压,疲於要不断间歇加快人民币升值的困局,必须赢得国际话语权.此说易行难,但北京要走好人民币国际化之路,必须攻关克服.(A04)