《香港重要政经日程》--12月29日-12月31日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
=====================今日香港主要政经消息===========================
12月29日(周四)
*--16:30 香港11月进出口数字.
-- 中国绿色食品(0904.HK)公布上半年业绩.
-- 裕元集团(0551.HK)公布全年业绩.
-- 龙源电力(0916.HK)在北京召开特别股东大会.
-- 吉利汽车(0175.HK)特别股东大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
12月30日(周五)
*--公布11月份外汇基金总资产.
*--公布11月份货币统计数据.
--国电科环(1296.HK)首日挂牌
--名轩控股(8246.HK)首日挂牌
--超大现代(0682.HK)股东大会
--国药控股(1099.HK)在上海召开特别股东大会.
12月31日(周六)
--天然乳品(0462.HK)股东大会
--华保亚洲(0810.HK)特别股东大会
--中石化冠德(0934.HK)特别股东大会
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。