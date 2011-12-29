〔港报社评〕DTZ是梁振英民望回落底因--星岛日报12月29日

香港选委会名单尘埃落定,下届香港特首选战更趋白热化,最新公布的参选人市民支持度调查,出现了明显转折,原先大幅领先的参选人梁振英由高位回落,另一参选人唐英年支持度明显上升,令两人之间民望差距大为收窄.由於外界估计梁振英在选委的支持远逊於唐,民望转向备受政界注视.

原先在市民支持度气势如虹的梁振英,为何会形势逆转呢?有学者认为,其中一个相当主要原因,是他高调批评”星岛日报”的报道.由於言论自由是港人重视的核心价值,他的表现惹起反弹,影响了公众形象.从时间上看,上述分析有一定根据,并且说出了钱币的一面,就是言论自由的重要;至於钱币的另一面,就是整个DTZ(戴德梁行)倒闭清盘的消息曝光.

治本之法在妥善处理事件.DTZ清盘已曝光,事件还有很多地方未清楚,包括梁振英在出售资产过程中的角色,以及他其後透过书面披露仍然持有的DTZ亚太区股份权益.事件令梁振英形象受损,反映了公众看到钱币的一面,至於未被看清的另一面,还有很多值得关注的地方,手持选票的选委,比公众更有责任去了解详情,所以DTZ事件的影响,可能仍在发展中.

一犬吠影、百犬吠声,要找出事物的关键,就要了解表里不同的现象.DTZ事件是梁振英民望下跌的一个底因,同时还可能是他整个选举前途的转捩点,这显然不是一篇报道,或者一点形象工程所能造成的.要扭转这种不利局面,最艰难但又最有效方法,就是想出正确妥善处理DTZ事件的方法.(A06)