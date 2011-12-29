〔港报社评〕严厉问责,杜绝动车惨剧--文汇报12月29日

中国国务院昨日公布了”7.23”甬温线特别重大铁路交通事故的调查结果.经调查认定,”7.23”动车事故是一起因列控中心设备存在严重设计缺陷、上道使用审查把关不严、雷击导致设备故障後应急处置不力等因素造成的责任事故.

检查中发现的主要问题,包括有的高铁建设项目存在赶进度、抢工期、压缩工期现象;部分施工单位安全管理规章制度不健全、安全责任不落实;有的高铁设备和信号控制系统在产品设计、生产、安装、调试过程中存在安全漏洞;应急管理体系不完善,铁路安全法制不够健全,监管体制不够严密等.针对发现的问题和隐患,铁道部已经采取的措施主要有,适当降低新建高速铁路运营初期速度,强化安全生产责任体系,强化运营管理、运输组织指挥等安全措施,完善应急预案等,使全国高铁安全状况明显改善.

动车事故暴露了铁道系统的内部利益链,干部官员大都从内部产生,利益在内部分配,甚至严重违纪违法.这个庞大的利益网衍生了各式各样的弊端和问题.这次对铁道系统盘根错节利益链上的责任人员进行严肃处理,有利促进铁道系统的体制改革和建立有效监督机制,从体制上根除隐患,杜绝严重事故发生.

“7.23”动车事故,带出了国人对於高铁安全的担忧:高铁飞速发展,乘客安全如何保障?事实说明,只有安全化,才是中国高铁未来发展的必由之路,中国的高铁事业才会沿着科学、安全、可持续的轨道继续向前发展.(A05)