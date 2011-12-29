〔香港热股〕蒙牛乳业开盘续跌4%,问题奶利空仍在发酵

路透香港12月29日电---中国主要乳制品生产商--蒙牛乳业(2319.HK)周四早盘仍笼罩在奶品验出有毒物质的利空.股价刷新27个月来新低.但相较於前一天重跌逾两成,跌幅已明显缩小.

本地时间上午9:22时,蒙牛跌4.0%至19.20港元,持续为2009年9月24日18.940港元以来最低;大盘恒生指数.HSI跌1.02%.

蒙牛一批次产品遭国家质检总局抽验出致癌物质黄曲霉素(M1)超标,导致股价昨日重挫23.95%,今年升幅尽失.蒙牛先後在公司网站及交易所公告称,该批奶产品并未出库,公司立即将全部产品进行了封存和销毁,确保没有问题产品流向市场.香港在内的中国境内外市场销售均为合格产品.[ID:nCH0091777]

蒙牛公司此前已遭遇2008年的"三聚氰胺"事件、2009年的特仑苏事件,以及2011年小学生饮用蒙牛纯牛奶集体中毒事件.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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