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货币新闻 | 2011年 12月 29日 星期四 09:37 BJT

〔香港股市〕恒指开盘跌1.02%,比亚迪百分比跌幅居前

路透12月29日电---香港股市周四开盘下跌,恒生指数跌穿18,400点技术支撑位,中资汽车制造商比亚迪(1211.HK)百分比跌幅居前.

恒生指数.HSI开盘下滑1.02%,报18,329.61点.恒生国企指数.HSCE开盘下跌1.29%至9,852.06点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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