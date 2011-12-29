〔香港股市〕恒指开盘跌1.02%,比亚迪百分比跌幅居前

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透12月29日电---香港股市周四开盘下跌,恒生指数跌穿18,400点技术支撑位,中资汽车制造商比亚迪(1211.HK)百分比跌幅居前.
恒生指数.HSI开盘下滑1.02%,报18,329.61点.恒生国企指数.HSCE开盘下跌1.29%至9,852.06点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
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东南亚股市[.SOCN]
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。