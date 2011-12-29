〔香港个股〕中国油气获国开行10亿元人民币融资额,开发块煤层气项目

路透香港12月29日电---中国原油销售及天然气开采集团--中国油气控股有限公司(0702.HK)宣布,其获国家开发银行[CHDB.UL]提供10亿元人民币的融资额度,为公司於三交区块煤层气项目开发及营运提供资金.

公司的声明称,其全资子公司奥瑞安能源国际有限公司,与国开行旗下的国银金融租赁有限公司订立该融资协议,提款有效期为两年,使用期限为五年.

中国油气行政总裁景哈利表示,奥瑞安应占三交区块煤层气项目的证实储量、概略储量加可能储量的总数将为6,695亿立方英尺,获得是项融资额度,将可为该项目提供可靠和充足的资金,并促进其发展进度和商业化步伐.

中国油气周四早盘初段持平於0.28港元.过去一个月升3.7%. (完)