〔香港个股〕置富产业信托斥资19亿港元收购香港两项零售物业

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港12月29日电---房地产信托基金--置富产业信托(0778.HK)(FORT.SI)周四宣布,拟以19亿港元收购两项香港的零售物业,预计经扩大物业组合的每基金单位分派将较目前上升6.7%.
置富的管理人置富资产管理有限公司在新闻稿中称,拟收购的物业分别为荃湾丽城花园物业及港岛北角的和富中心物业,收购价分别为12.5亿港元和6.5亿港元.根据独立物业估值师莱坊测计师行的估值报告,於9月底丽城花园物业的评估值为13亿港元,预期净物业回报率为5.2%;而和富中心物业的评估值则为6.8亿港元,预计净物业回报率为4.8%.
是次收购将令置富产业信托的可出租总面积增加23%.根据截至6月底止六个月的备考财务资料,已扩大物业组合的每基金单位分派将为0.1366港元,比目前组合的每基金单位分派0.128港元上升6.7%.
收购完成後,置富的资产负债比率预期将由9月底的20.1%,上升至26.3%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。