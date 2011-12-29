〔香港个股〕置富产业信托斥资19亿港元收购香港两项零售物业

置富的管理人置富资产管理有限公司在新闻稿中称,拟收购的物业分别为荃湾丽城花园物业及港岛北角的和富中心物业,收购价分别为12.5亿港元和6.5亿港元.根据独立物业估值师莱坊测计师行的估值报告,於9月底丽城花园物业的评估值为13亿港元,预期净物业回报率为5.2%;而和富中心物业的评估值则为6.8亿港元,预计净物业回报率为4.8%.