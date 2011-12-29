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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 10:26 BJT

〔香港个股〕置富产业信托斥资19亿港元收购香港两项零售物业

路透香港12月29日电---房地产信托基金--置富产业信托(0778.HK)(FORT.SI)周四宣布,拟以19亿港元收购两项香港的零售物业,预计经扩大物业组合的每基金单位分派将较目前上升6.7%.

置富的管理人置富资产管理有限公司在新闻稿中称,拟收购的物业分别为荃湾丽城花园物业及港岛北角的和富中心物业,收购价分别为12.5亿港元和6.5亿港元.根据独立物业估值师莱坊测计师行的估值报告,於9月底丽城花园物业的评估值为13亿港元,预期净物业回报率为5.2%;而和富中心物业的评估值则为6.8亿港元,预计净物业回报率为4.8%.

是次收购将令置富产业信托的可出租总面积增加23%.根据截至6月底止六个月的备考财务资料,已扩大物业组合的每基金单位分派将为0.1366港元,比目前组合的每基金单位分派0.128港元上升6.7%.

收购完成後,置富的资产负债比率预期将由9月底的20.1%,上升至26.3%.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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