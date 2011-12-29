香港已公布经济指标--2011/12/29

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2011年11月 综合消费物价指数(CPI) +5.7 +5.8 +2.8 2011年11月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.3 +5.2 +3.3 2011年10月 零售值 +23.1 +24.0^ +21.8 2011年10月 零售量 +15.0 +15.1^ +19.7 2011年第三季 本地生产总值(GDP) +4.3 +5.3^ +6.9 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 11年9月-11月 8月-10月 11年7月-9月 10年9月-11月 3.4% 3.3% 3.2% 4.1% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2011年10月 贸易赤字/盈余 -23.14 -39.96 -22.27 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。