〔香港个股〕SOHO中国以40亿人民币向绿城、上海证大等收购上海商业项目

路透香港12月29日电---中国商业房地产商--SOHO中国(0410.HK)周四宣布,将以40亿元人民币向绿城中国(3900.HK)及上海证大(0755.HK)等收购上海外滩的商业房地产项目50%股权及股东贷款.

该项目位於外滩的豫园与十六铺世博水门之间,由上海证大於去年以92.2亿元投得,以总价计刷新当时上海地王新纪录.

绿城中国、上海证大及另一股东上海磐石投资管理有限公司原来分别持有该项目的10%、35%和5%股权.(完)