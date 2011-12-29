(重发)〔香港个股〕SOHO中国以40亿元购上海商业项目,未来继续抓紧收购(更新版2)

(重发以修正因繁简转换造成的别字)

(新增电话会议内容,分析员评论)

* 外滩地王一再转手

* SOHO中国以40亿元人民币购得50%权益

* 坐拥巨资,SOHO中国将伺机收购

* SOHO中国今年收购额达154亿元,高於原订目标

* 高负债开发商资金链继续受压--分析师

* 绿城料出售录得1.15亿元人民币收益

路透香港12月29日电---近年积极在上海扩展版图的SOHO中国(0410.HK),以40亿元人民币取得上海外滩一幅商业"地王"的50%股权;并表示要在市场不景气时,利用资金优势继续抓紧收购.

此次收购是2011年SOHO中国在上海的第七次收购,也是总价最高的一次.这家以北京起家的商业房地产商,进入上海市场两年多以来已收购了10个项目,分布於南京西路、外滩、虹桥交通枢纽、淮海中路、四川北路、徐家汇等,在上海的累计收购金额达到228亿元.

"明年地价是升还是跌,要看市场和经济形势...,但北京、上海繁华地区办公楼的租金仍继续在涨."身在捷克布拉格度假的SOHO中国主席潘石屹通过电话会议表示.

新鸿基金融资料研究部分析员苏沛丰预期,明年上半年中央政府料仍未会放松调控,届时可能会见到更多实加较逊或负债较高的中小型开发商出售项目套现,甚至可能会有大型开发商吞并小型发展商.但上市开发商被吞并或破产的机会不大.

"现时市场资金面紧张,有很多机会,我们会抓紧这个时间在市场不好时,利用资金优势进行收购."SOHO中国总裁阎岩表示.

是次收购的项目位於外滩的豫园与十六铺世博水门之间,由小型开发商--上海证大(0755.HK)於去年以92.2亿元投得,以总价计刷新当时上海地王新纪录.其後,上海证大於今年11月以95.7亿元减持65%股权售予包括民营综合企业--复星国际(0656.HK)、绿城中国(3900.HK)及上海磐石.

是次出售的卖方为稍早曾传出财困的绿城中国、上海证大及上海磐石,它们原来分别持有该项目的10%、35%和5%股权.完成交易後,复星和SOHO中国将各持有该项目的一半股权.

上海证大股份於周四暂停买卖,停牌前周三收报0.124港元.SOHO中国午盘由跌转升,收盘微涨0.2%,报5.12港元;绿城中国则收跌1.46%.

**坐拥巨资,伺机收购**

事实上,内地对房地产实行严格调控,包括限购、收紧银根等措施,令房地产交投大减,开发商资金链趋紧,部份或需要减持手头项目,或放慢项目发展以舒缓资金紧张情况.

但SOHO中国从事商业房地产开发,基本不受调控措施的影响.而公司坐拥大量现金,为其逆市收购扩张提供机会.

潘石屹表示,减去是次收购款40亿元后,公司帐面仍有现金130亿,另有可回收销售款约107亿元.

截至目前,该公司今年累计收购金额已达154亿元,超过了原订150亿元的年度收购目标.

绿城中国在一份声明中称,将在是次出售中获得10.4亿元对价,而上海证大则占29.6亿元.绿城预期可录得1.15亿元的收益,公司拟将出售所得款项用作一般营运资金,并相信可加强公司的现金流和提升营运资金.

"绿城中国的负债一向较高,加上近月来内地的房地产销售情况较差,公司可能担心资金回笼问题,所以出售项目套现,"苏沛丰说.

绿城中国副主席寿柏年9月底接受路透访问时称,争取於两至三年内,把净资本负债率降至100%以内.[ID:nCN8489520](完)