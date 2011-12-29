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货币新闻 | 2011年 12月 29日 星期四 16:57 BJT

〔香港数据〕11月份出口值按年增2%,因欧洲和亚洲出口需求不振

路透香港12月29日电---香港政府统计处周四公布,11月份出口值再度转弱,按年增长2%,因欧洲经济正处於衰退的边缘,包括香港在内的亚洲经济体出口需求转弱,而与环球供应链相关的区内贸易往来亦下跌.

11月份的进口值按年增长8.8%;11月有形贸易逆差441亿港元.

政府发言人表示,由於欧元区主权债务危机加剧和先进市场的经济情况不稳,香港的出口在未来一段时间仍会面对很多变数,因而需要对外围发展保持警觉.

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)

2011年11月 +2 +2.5 +8.8

10月 +11.5 +12.0 +10.9

9月 -3.0 -2.7 +2.3

8月 +6.8 +7.1 +14.1

7月 +9.3 +9.9 +10.2

6月 +9.2 +9.6 +11.5

5月 +10.1 +10.3 +13.0

4月 +4.1 +4.0 +6.1

3月 +21.5 +21.7 +18.8

2月 +24.9 +25.2 +25.2

1月 +27.6 +28.1 +19.0

2010年12月 +12.5 +12.3 +14.8

11月 +16.6 +16.7 +16.4

10月 +13.9 +13.9 +14.0

9月 +24.1 +24.2 +19.5

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

11年9-11月 -6.1 -6.0 -4.8

8-10月 +5.0 +5.4 +9.2

7-9月 +0.9 +1.2 +1.1

6-8月 +1.5 +1.9 +2.5

5-7月 -3.4 -3.0 +0.2

4-6月 -9.4 -9.4 -4.2

3-5月 -2.8 -2.8 +0.1

2-4月 +5.0 +5.0 +4.3

1-3月 +17.2 +17.3 +13.6

10年12月-11年2月 +11.5 +11.5 +9.9

10年11月-11年1月 +4.7 +4.5 +5.6

10年10-12月 -3.0 -3.2 0.7

9-11月 -3.5 -3.4 -2.7

8-10月 +1.0 +1.2 -1.2

7-9月 +1.6 +1.8 -0.6 (完)

浏览香港经济相关信息,请点选[HK-ECI|MCE-CMN]

浏览有关发布於香港政府网站的公告,请点选:(here)

--记者 黄运涛; 审校 黄凯

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