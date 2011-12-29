〔香港数据〕11月份出口值按年增2%,因欧洲和亚洲出口需求不振

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港12月29日电---香港政府统计处周四公布,11月份出口值再度转弱,按年增长2%,因欧洲经济正处於衰退的边缘,包括香港在内的亚洲经济体出口需求转弱,而与环球供应链相关的区内贸易往来亦下跌.
11月份的进口值按年增长8.8%;11月有形贸易逆差441亿港元.
政府发言人表示,由於欧元区主权债务危机加剧和先进市场的经济情况不稳,香港的出口在未来一段时间仍会面对很多变数,因而需要对外围发展保持警觉.
与上年同期比较(%):
总出口 转口 进口
(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)
2011年11月 +2 +2.5 +8.8
10月 +11.5 +12.0 +10.9
9月 -3.0 -2.7 +2.3
8月 +6.8 +7.1 +14.1
7月 +9.3 +9.9 +10.2
6月 +9.2 +9.6 +11.5
5月 +10.1 +10.3 +13.0
4月 +4.1 +4.0 +6.1
3月 +21.5 +21.7 +18.8
2月 +24.9 +25.2 +25.2
1月 +27.6 +28.1 +19.0
2010年12月 +12.5 +12.3 +14.8
11月 +16.6 +16.7 +16.4
10月 +13.9 +13.9 +14.0
9月 +24.1 +24.2 +19.5
经季节性调整与上三个月比较(%):
总出口 转口 进口
(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)
11年9-11月 -6.1 -6.0 -4.8
8-10月 +5.0 +5.4 +9.2
7-9月 +0.9 +1.2 +1.1
6-8月 +1.5 +1.9 +2.5
5-7月 -3.4 -3.0 +0.2
4-6月 -9.4 -9.4 -4.2
3-5月 -2.8 -2.8 +0.1
2-4月 +5.0 +5.0 +4.3
1-3月 +17.2 +17.3 +13.6
10年12月-11年2月 +11.5 +11.5 +9.9
10年11月-11年1月 +4.7 +4.5 +5.6
10年10-12月 -3.0 -3.2 0.7
9-11月 -3.5 -3.4 -2.7
8-10月 +1.0 +1.2 -1.2
7-9月 +1.6 +1.8 -0.6 (完)
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--记者 黄运涛; 审校 黄凯
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