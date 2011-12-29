〔香港经济〕兴建机场第三跑道获公众支持,将向政府提出建议--机管局

路透香港12月29日电---经过三个月的公众谘询,香港机场管理局周四宣布,将向政府建议采纳兴建第三条跑道作为未来香港国际机场发展规划,以解决机场逐渐饱和的情况,及维持香港区域航空枢纽的地位;建议并获得业界和商会的支持.

机管局委托香港大学社会科学研究中心进行公众谘询,73%回应者认为兴建第三跑道方案较可取;11%选择维持双跑道系统;其余16%则保持中立.同时,80%的回应者同意或非常同意机管局必须尽早决定机场的未来扩建方案,仅6%持相反意见.

此外,机管局董事会建议就第三跑道方案,展开法定环境影响评估程序,以及拟备与之有关的设计细节.

据机管局6月提出方案时表示,兴建第三跑道估计造价高达1,362亿港元.假如该方案被采纳,机管局须寻求融资方案应付逾1,000亿港元的资金缺口.

若维持现行双跑道系统,预计按付款日价格计算的成本是425亿港元.但此方案仅能满足中期需求,机场跑道容量将在2020年前後达到饱和.

香港主要航空公司--国泰航空(0293.HK)及香港工业总会发出声明,欢迎兴建第三跑道的建议.

"要维持本地长远竞争力,巩固香港的国际金融、贸易、物流、旅游及专业服务中心地位,兴建第三跑道是唯一可行的方案."国泰行政总裁史乐山表示.

香港工业总会主席锺志平表示,珠三角产业转型升级如火如荼,预料高价货物经空运输往海外的需求会不断上升.

"香港的机场如果及时建成第三跑道,便可以有充足的容量,争取更多空运货物,经香港中转."他说.

在中国贸易强劲增长,特别是珠江三角洲区域的带动下,香港去年取代美国曼菲斯,成为全球最繁忙的航空货运枢纽.据国际机场协会(ACI)的统计,以旅客量计香港国际机场去年排行全球第三,次於伦敦和巴黎.

为应付预期持续增长的客、货运量,香港国际机场已完成总值45亿港元的设施提升工程,并耗资70亿港元推行第一期机场中场范围发展计划,包括兴建设有20个停机位的新客运廊、一条跨场滑行道,以及扩建现有的旅客捷运系统,连接中场客运廊,料工程於2015年底完成.(完)