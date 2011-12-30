〔表格〕香港裕元集团2010/11年度净利按年减6.2%至4.50亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月30日电---香港裕元工业(集团)有限公司(0551.HK)宣布,截至2011年9月30日为止的年度内,业绩报告如下:(以每百万美元为单位)
2010/11年度 2009/10年度
每股盈利(美元) 0.2728 0.2908
每股股息(港元) 0.56 0.56
净利 449.83 479.51
营业额 7,045.37 5,788.21
截止过户日期 3月13-14日
发放股息日期 3月21日或之前
注:裕元工业为台湾宝成工业(9904.TW)於香港上市的子公司.主要从事Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿迪达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)、New Balance等品牌运动鞋及运动用品OEM及ODM业务. (完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。