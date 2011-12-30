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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 08:12 BJT

〔表格〕香港裕元集团2010/11年度净利按年减6.2%至4.50亿美元

路透香港12月30日电---香港裕元工业(集团)有限公司(0551.HK)宣布,截至2011年9月30日为止的年度内,业绩报告如下:(以每百万美元为单位)

　　　　 　　 2010/11年度 2009/10年度

每股盈利(美元) 0.2728 0.2908

每股股息(港元) 0.56 0.56

净利 449.83 479.51

营业额 7,045.37 5,788.21

截止过户日期　 3月13-14日

发放股息日期　 3月21日或之前

注:裕元工业为台湾宝成工业(9904.TW)於香港上市的子公司.主要从事Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿迪达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)、New Balance等品牌运动鞋及运动用品OEM及ODM业务. (完)

浏览裕元集团其他新闻,请点选[0551.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布於香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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