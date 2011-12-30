《香港报摘》--信报12月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--73%市民支持香港机场扩建第三条跑道,政府预计下季开始落实.但这项造价1,362亿港元的"最贵基建",仍须拆解环保及融资两大难题.
* 其他:
--内地房地产龙头中国海外(0688.HK)主席孔庆平上周连续三日沽出自家股票,套现4,800万港元;此举被视为是看淡内地房产後市.
--为恒生指数.HSI成份股的太古A(0019.HK)明年1月将以介绍形式分拆太古地产(代码:1972)上市,引发指数权重是否调整的疑虑.恒生指数公司表示,不会对有关指数作出任何调整.
--中国燃气(0384.HK)近日获主要股东韩国SKE&S增持,市场揣测旨在迫中石化(0386.HK)、新奥燃气(2688.HK)提高收购价格.SKE&S对此否认,称对比中燃业务营运、前景及公司价值,买入价格具吸引力.
--受假期影响,港股成交持续低迷,昨天开始招股的两支新股汇力资源(1303.HK)及柏能集团(1263.HK)招股不尽理想,均未能获得保证金(孖展)认购.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。