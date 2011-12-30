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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 08:24 BJT

《香港报摘》--信报12月30日

* 头版头条:

--73%市民支持香港机场扩建第三条跑道,政府预计下季开始落实.但这项造价1,362亿港元的"最贵基建",仍须拆解环保及融资两大难题.

* 其他:

--内地房地产龙头中国海外(0688.HK)主席孔庆平上周连续三日沽出自家股票,套现4,800万港元;此举被视为是看淡内地房产後市.

--为恒生指数.HSI成份股的太古A(0019.HK)明年1月将以介绍形式分拆太古地产(代码:1972)上市,引发指数权重是否调整的疑虑.恒生指数公司表示,不会对有关指数作出任何调整.

--中国燃气(0384.HK)近日获主要股东韩国SKE&S增持,市场揣测旨在迫中石化(0386.HK)、新奥燃气(2688.HK)提高收购价格.SKE&S对此否认,称对比中燃业务营运、前景及公司价值,买入价格具吸引力.

--受假期影响,港股成交持续低迷,昨天开始招股的两支新股汇力资源(1303.HK)及柏能集团(1263.HK)招股不尽理想,均未能获得保证金(孖展)认购.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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