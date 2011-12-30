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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 08:21 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月30日

路透香港12月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7719港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收高135.63点或1.12%,报12,287.04点.受助于最新的美国经济乐观迹象.

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  174.790    0.96      33401            13.585       0.03
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.840    2.17     137776             3.370       0.00
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   48.160    1.16     175937            74.859      -0.19
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   36.860    1.32     105570            19.098      -0.11
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  124.620    1.45      89757             9.685      -0.25
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  105.300   -0.32      47585             8.184       0.17
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   38.050    1.09     305258            59.144       1.27
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   56.770    0.55      26144             4.412       0.50
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   21.230    1.00     135502            16.500       0.24
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   21.120    3.43      57309            16.414      -0.52
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   21.110    1.59      93684             4.102      -0.93
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.830    2.70      20540             4.015       0.37
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.660    0.97      16566             1.373     -50.09
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.380    3.93      91095             0.370      -0.02  (完)

  --整理 李珊珊

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