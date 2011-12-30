《香港报摘》--经济日报12月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--美国房屋数据佳,道琼指数走高.
* 其他:
--受欧债危机以及政府抑遏炒房措施影响,香港10大屋苑全年交投急挫44%;二手楼市冰封,预料明年首季再跌价一成,第二季始有转机.
--中国建材(3323.HK)与通用汽车(GM)及Sunlogics合作,在美国建设通用汽车全球太阳能屋顶电站等工程,项目总投资20亿美元.
--吉利汽车(0175.HK)董事洪少伦称,12月销售数字预计较上月理想,但今年要达到48万辆的新车销售目标有难度.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。