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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 08:33 BJT

《香港报摘》--经济日报12月30日

* 要闻版头条:

--美国房屋数据佳,道琼指数走高.

* 其他:

--受欧债危机以及政府抑遏炒房措施影响,香港10大屋苑全年交投急挫44%;二手楼市冰封,预料明年首季再跌价一成,第二季始有转机.

--中国建材(3323.HK)与通用汽车(GM)及Sunlogics合作,在美国建设通用汽车全球太阳能屋顶电站等工程,项目总投资20亿美元.

--吉利汽车(0175.HK)董事洪少伦称,12月销售数字预计较上月理想,但今年要达到48万辆的新车销售目标有难度.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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